Стая собак загрызла семилетнюю девочку под Читой

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 933

Трагедия произошла в поселке Домна Читинского района 22 января.

Стая собак загрызла семилетнюю девочку под Читой

Фото: Depositphotos / tverkhovinets; СК РФ

Стая собак загрызла семилетнюю девочку под Читой. Как сообщает региональный Следственный комитет, трагедия произошла 22 января в поселке Домна Читинского района.

По версии следствия, незадолго до случившегося в правоохранительные органы обратились родственники ребенка с заявлением о пропаже. В оперативном порядке были организованы поиски девочки. Спустя полчаса бездыханное тело малышки обнаружили на одном из пустырей. На теле погибшей эксперты нашли следы нападения животных. Предположительно, девочку растерзала стая бродячих собак.

«На месте происшествия в настоящий момент работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, свидетели. На месте работают следователи-криминалисты следственного управления. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что голодающий бультерьер оставил мертвого москвича без лица и половых органов.

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