Подруга показала последнее фото Арниса Лицитиса: «Не вставал, ноги отказывали»

На 77-году жизни не стало популярного латвийского и советского актера театра и кино Арниса Лицитиса. В последние дни своей жизни он мало с кем виделся. За две недели до кончины знаменитости педагог по актерскому мастерству и его близкий друг Елена Борзова смогла сделать последний снимок именитого актера.

«Последняя фотография Арниса. Снимал две недели назад его друг оператор Виктор Гриберман. Он его навещал, помогал. Приходили к Арнису друзья, он дверь не закрывал», — подписала Борзова.

Instagram @borzovaofficial

Подруга призналась, что в последние годы жизни Лицитис страдал из-за больных ног — они почти отказывали. Даже несмотря на то, что порой актера навещали верные друзья, основное время артист оставался в полном одиночестве и только домашние питомцы хоть как-то вносили в его жизнь яркие краски. Елена Борзова призналась, что актер так надеялся на встречи с близкими людьми, что даже не закрывал входную дверь квартиры. А свои последние часы он коротал за просмотром телевизора и чтением газет.

«Остался один в своей маленькой квартире, где даже не закрывал входную дверь. Смотрел телевизор, читал спортивные газеты… Арнис, прощай, дорогой… Прости, что ничем тебе не смогли помочь…», — написала Борзова в прощальном посте.

При жизни актер так и не удостоился никаких наград. Несколько бурных романов так и не привели к рождению наследников. Только любовь поклонников согревала одинокое сердце Лицитиса, которое всю жизнь оставалось открытым и добрым.

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