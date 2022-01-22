Без званий, но с любовью: главные женщины и трагедии в жизни Арниса Лицитиса

Популярный актер театра и кино Арнис Лицитис ушел из жизни в 76 лет. Высокого привлекательного актера с притягательным благородным взглядом горячо любила камера и зрители: Арнис Альфредович воплотил на экране и театральной сцене более 120 ролей, став самым снимаемым артистом Латвии, за что был занесен в Книгу рекордов страны.

Молодому поколению он запомнился как учитель географии Виктор Львович Шинский из молодежного сериала «Ранетки», а граф де Вильфор из фильма «Узник замка Иф» стал любимцем советских киноманов.

Родился Арнис Лицитис в Риге в актерской семье, однако будущая знаменитость рос без отца. В одиночку матери было трудно обеспечивать сына, и Арнису рано пришлось взять на себя мужскую роль добытчика.

«Чтобы выбраться из нищеты, школьником я отправлялся подрабатывать в экспедиции с геологами и очень полюбил эту профессию, даже собирался поступать в географический институт», — признавался Лицитис.

Кадр из кинофильма «То, что никто не видит» (2016)

Вопреки воле матери, сын решил выбрать актерскую стезю, закончив в 1970 году театральный факультет Латвийской консерватории, а затем поступив на службу в Рижский академический театр драмы. Успел поработать в нескольких учреждениях культуры, в том числе Рижском ТЮЗе и Рижском русском драматическом театре.

Первое появление в кино — роль латышского стрелка в фильме «Заговор послов», Арнису тогда было 18 лет. К слову, военных впоследствии он не раз воплощал на экране.

Лицитису поддавались различные жанры, он был востребован в приключенческих фильмах, детективах, исторических драмах — «Русь изначальная», «Искусство жить в Одессе», «Груз без маркировки», «Богач, бедняк…».

Кадр из кинофильма «Красная капелла» (2004)

Актер проснулся знаменитым после детектива «Фаворит», на тот момент ему было 30 лет, но прогремел на всю страну уже после 40 лет. 1980-е принято считать пиком его карьеры, тогда его фильмография пополнилась полюбившимися зрителями «Трудно быть богом», «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Одиночное плаванье», «Мерседес уходит от погони». Позднее снимался в сериалах: «Козленок в молоке», «Наваждение», «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь», «Мужской сезон. Бархатная революция».

«Я прекрасно отдавал себе отчет, что в кино не было такого сильного литературного материала, как в театре — Шекспиры на дороге не валяются. И соглашаясь сниматься даже в проходном фильме, я получал удовольствие от самого процесса работы, от общения с людьми, которые это кино делают — начиная от осветителя и заканчивая режиссером. <…> Мне в жизни очень везло на людей, и я с улыбкой и теплотой вспоминаю практически каждую свою роль», — рассказывал Лицитис о творческом пути.

Кадр из фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992)

Однако самой значительным эпизодом того времени стала роль королевского прокурора графа де Вильфор в фильме «Узник замка Иф», там он и повстречался с, пожалуй, главной любовью свой жизни — тогда еще начинающей актрисой Анной Самохиной.

На съемочной площадке между популярным актером и красавицей, которая была моложе на 17 лет, вспыхнули настоящие чувства, однако влюбленные старались не предавать его огласке, так как на тот момент оба были связаны узами брака. Некоторые полагают, что романтические отношения помогли актрисе правдоподобно воплотить роль Мерседес, после которой ее карьера пошла стремительно вверх.

РИА / Продюсерская компания «Псевдоним»

«Видно было, что он влюблен, он ее даже ревновал. Я помню, на ее дне рождения в Ялте она танцевала, и вокруг нее был рой мужиков, ну и он подходил, становился рядом и забирал ее к себе… Он своей какой-то такой прибалтийской сдержанностью привлек. Плюс он такой ироничный по отношению к себе… И, наверное, Аня почувствовала себя рядом с ним женщиной…» — вспоминала жена режиссера Надира Мирзаева.

Обладавший особым магнетизмом актер официально женат не был, однако не раз бывал в гражданском браке, не оставив после себя наследников. Последней гражданской женой стала актриса Инга Айзбалте, которая приютила Арниса в 2004 году после того, как был введен закон о реституции, и Лицитиса власть Латвии «попросила» покинуть его квартиру.

Черные и белые полосы в жизни актера перемежались с завидной частотой. Артисту посчастливилось сыграть роли за границей и получать за них приличные гонорары, однако после распада Советского Союза все его сбережения «сгорели».

Талантливый и плодовитый актер за свою почти 70-летнюю трудовую биографию так и не удостоился ни одного подобающего ему звания. Как объяснял сам Лицитис, Брежнев его видел «не очень советским», поэтому и не давал звания народного.

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