Новолуние 1 февраля: что сулит этот день всем знакам зодиака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 650

Первый день последнего зимнего месяца позволит осуществить хороший задел для будущей новой жизни.

Новолуние 1 февраля: что сулит этот день всем знакам зодиака

Фото: Depositphotos / mejn

Новолуние всегда считалось днем обнуления лунной энергии. Явление, которое как бы намекало — начни новое здесь и сейчас, и оно обязательно обернется положительным в будущем. В 2022- м новолуние случится в первый день последнего зимнего месяца — 1 февраля. Что сулит этот день представителям зодиакального круга, и как провести его с максимальной пользой?

По словам астрологов, именно 1 февраля — лучшее время для различных начинаний. Все, о чем вы задумывались раньше и откладывали осуществление «на потом», стоит начать именно в этот день. Вести здоровый образ жизни, заняться спортом — все это положительным образом отразиться на здоровье и самочувствии, пишет FTimes.

Кроме того, новолуние в этот день имеет энергетическую силу Солнца, которое способно помочь людям сосредоточиться на своих желаниях. Вы почувствуете, будто внутри вас появилось еще больше сил.

Также важна не только дата, но и день недели, на которую она выпадает. Вторником управляет планета энергии и страстей Марс. Потому не стоит просто сидеть, сложа руки, и наблюдать со стороны. Планета, призывающая людей бороться и достигать. Если вы давно мечтали о собственном бизнесе или создании чего-то нового — 1 февраля — самый удачный день для осуществления подобных идей.

Однако, несмотря на большие возможности, которые Вселенная предоставит нам 1 февраля, некоторых момент все же стоит избегать. Так как новолуние будет находиться в знаке Водолей, многие могут почувствовать усиление внутри агрессии, нервозности. Но не следует давать негативным эмоциям брать верх над вами. Избегайте этого и думайте больших возможностях начать что-то новое, которое в будущем обернется для вас лишь положительным.

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