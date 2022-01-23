Мария Миронова покинула шоу «Танцы со звездами» из-за болезни: «Трудно дышать»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 17 903

Актриса призналась, что теперь дела обстоят куда серьезнее, чем трещина в ребре.

Мария Миронова покинула шоу «Танцы со звездами» из-за болезни: «Трудно дышать»

Фото: Instagram @mariya_mironova_actress

Пара Марии Мироновой и Евгения Папунаишвили не выступит в новом эфире проекта «Танцы со звездами». Такой новостью ошарашила поклонников сама актриса. Она поблагодарила всех, кто болел за нее, но, к сожалению, продолжать борьбу Миронова больше не может.

«Этот 13-й сезон „Танцев со звездами“ для нашей пары действительно стал 13-м, хоть я совсем не суеверна! Первый танец я танцевала с трещиной в ребре, из-за которой мне, действительно, было очень трудно глубоко дышать и отдышаться, поддержки тоже были тяжелые, все знаю, все вижу! А теперь болезнь, из-за которой мы сегодня не выйдем в эфир», — цитирует актрису StarHit.ru.

 
 
 
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Публикация от Мария Миронова Менакер (@mariya_mironova_actress)

Миронова призналась, что участие в проекте вдохновило ее и заодно стало отличным шансом прийти в форму. Она надеется восстановиться и продолжить танцевать.

«Этот проект важен для меня! После тяжелых физически и морально последних двух лет, это возможность наверстать форму, это огромный труд, но и море эмоций. Это то, что я никогда не делала, это — авантюра. Конечно, в которой я к себе отношусь с большой самоиронией! Но она не отрицает горения и труда!» — призналась звезда.

Мария Миронова также отметила, что вместе со своим партнером Евгением Папунаишвили готова преодолевать все трудности ради потрясающего результата. А пока что актриса побудет зрителем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Николай Цискаридзе отреагировал на жаркий танец Марины Зудиной с ее партнером.

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