«Вы отчаянная»: Цискаридзе отреагировал на жаркий танец Зудиной и ее партнера

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 025

Марина Зудина покорила жюри «Танцев со звездами» своим выступлением

«Вы отчаянная»: Цискаридзе отреагировал на жаркий танец Зудиной и ее партнера

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Фокстрот считается достаточно сложным в исполнении танцем даже среди профессионалов.

Актриса Марина Зудина произвела настоящий фурор своим смелым и чувственным выступлением в шоу «Танцы со звездами». Ее вне всякого сомнения «жаркий» фокстрот с партнером Максимом Петровым по достоинству оценил член авторитетного жюри, народный артист России Николай Цискаридзе.

«Вы очень отчаянная. Начать с самого сложного. Надеюсь, вы дойдете до финала и тогда по-настоящему полюбите фокстрот, потому что это вершина бальных танцев. И если человек это умеет танцевать, он покажет класс и в другом танце. Ну а пока, я вас поздравляю с началом и с тем, что вы решились», — обратился он к Зудиной.

Instagram @marinazudina_official

Как известно, фокстрот считается даже среди профессионалов достаточно сложным в исполнении танцем. Однако знаменитости удалось создать органичный образ, чем-то напоминающий героиню из «Великого Гэтсби» — очаровательную, сверкающую, таинственную женщину-мечту.

По признанию Зудиной, в этом номере она просто была собой и получала удовольствие от процесса. Однако эффектному выступлению предшествовали часы интенсивных тренировок. Как отметила вдова режиссера Олега Табакова, репетиции теперь заменяют ей и утреннюю зарядку, и фитнес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что родившая от Павла Табакова в тайне от всех актриса показала шалости дочери.

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