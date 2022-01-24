Лера Кудрявцева отправилась в больницу посреди ночи

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 892

Знаменитости потребовалась срочная магнитно-резонансная томография.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила на своей странице в Instagram, что отправилась посреди ночи на МРТ. Знаменитость не уточнила, почему у нее возникла срочная потребность в диагностике. Запись была опубликована примерно в первом часу ночи 24 января.

«Ночью на МРТ», — скромно подписала видео Кудрявцева.

В начале 2021 года 50-летняя телеведущая перенесла коронавирус. Спустя несколько месяцев после выздоровления, Кудрявцева стала жаловаться на ухудшение состояния здоровья. По словам знаменитости, у нее «накрылась» нервная система и начались проблемы с памятью. Ради восстановления Лера проводит самостоятельные тренировки.

Перед этим Кудрявцева попала в больницу с межпозвоночной грыжей, которая давила на нервные окончания. Здоровье ведущей ухудшилось настолько, что она не могла ни ходить, ни разогнуться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил о ее возрасте.

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Медленно и аккуратно! Китайский совет дня на понедельник, 24 января

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