Молодой муж Кудрявцевой неудачно пошутил о ее возрасте

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 7 221

Вместе с хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой телеведущая отправилась на каток.

Фото, видео: Instagram @leratv

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева несколько месяцев назад отметила свое 50-летие, однако на свой возраст звезда явно не выглядит. Она предпочитает яркие образы, активные развлечения и всегда старается быть на волне с молодежью. Впрочем, муж знаменитости — хоккеист Игорь Макаров, который младше ее на 16 лет — не упускает возможности подколоть Кудрявцеву насчет возраста.

Так, во время недавнего похода на каток спортсмен в очередной раз пошутил.

«Сколько лет я на коньках не стояла?» — поинтересовалась веддущая.

«Лет 40», — иронично ответил Макаров.

Кудрявцевой юмор не очень понравился, однако она не стала обижаться на высказывание супруга. Вместе с ним звезда не только сама покаталась на коньках, но и поучила держаться на льду свою маленькую дочку. Маша была в восторге от активного семейного вечера.

Instagram @leratv

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заболевшая Кудрявцева довела двухлетнюю дочь до слез из-за салфеток.

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