Билет в будущее: кастинг артистов балета из 20 стран завершился в Петербурге

Этот конкурс дает уникальную возможность буквально за день получить контракт с театром.

Завершился международный кастинг «Балет будущего» в Санкт-Петербурге. Это уже третий отбор танцовщиков для театров с мировым именем. Конкурс прошел на площадке Академии русского балета имени Агриппины Вагановой — в месте, где зародилась его идея.

Биржа труда для артистов балета

5-tv.ru

Этот конкурс дает танцовщикам уникальную возможность буквально за день получить контракт с театром, отметил автор и художественный руководитель проекта Денис Матвиенко.

По словам заслуженного артиста Украины, за три тура участникам кастинга в полной мере предоставляется возможность проявить себя.

«Самый первый тур был — участники присылали видео, которые я отсматривал, — пояснил он, — Участник либо проходил отбор, либо, если он профессионально не подготовлен, не проходил».

Во время второго тура, урока классического танца под руководством известного танцовщика и педагога Фетона Миоцци, на будущих артистов смотрят их потенциальные работодатели.

«Если даже хоть один (член жюри. — Прим. ред.) ставит галочку, то участник проходит в третий тур, где каждый из участников показывает по одной вариации», — пояснил Матвиенко.

В этом году в конкурсе приняли участие 69 человек, 15 из которых демонстрируют свои возможности в онлайн-формате. Им пошли навстречу, поскольку пандемия все же диктует свои правила жизни.

«Кто-то в этот момент не может, кто-то сидит на карантине, как, например, два директора из Финляндии и Монте-Карло не смогли быть здесь из-за карантина», — рассказал глава проекта.

Третий этап включает в себя демонстрацию вариаций из известных спектаклей. В процессе директора театров выберут танцовщиков, которым предложат контракты.

«После первого кастинга было 72 или 73 участника где-то человек 26 получили контракты. Я считаю, что это очень хороший коэффициент», — отметил артист.

Это, грубо говоря, своего рода биржа труда, пояснил руководитель проекта, что особенно ценно в пандемийное время, когда артистам сложно ездить по городам и странам ради просмотров.

«Я считаю, что этот проект не может не существовать», — подытожил он.

Школа с мировым именем

5-tv.ru

В Академию имени Вагановой съехались танцовщики из 20 стран мира. В их числе артисты из Японии, Южной Кореи, Италии, Германии и других государств.

Как признался один из участников конкурса Сэйю Огасавара, его целью является работа в Мариинском театре. Японский танцовщик закончил Академию имени Вагановой и уже семь лет живет в Петербурге, преимущественно работая в Эрмитажном театре.

«Это (попасть в Мариинский театр. — Прим. ред.) сложно для иностранца, и просмотр дали иностранцам только здесь, так что пришел», — рассказал артист.

Для Огасавары этот конкурс уже второй, но он не теряет уверенности в себе и желания достичь своей цели.

Участница из Кореи также отметила, что приехала на кастинг в Россию с целью приобрести бесценный опыт. Она искренне восхищается балетной школой РФ и также хочет попасть в Мариинский театр.

«Я думаю, здесь самый лучший классический балет в мире, поэтому приехал», — коротко рассказал о своем участии танцовщик из Австрии.

Высокая планка для конкурсантов



5-tv.ru

Приехавшие на кастинг студенты отлично справились с уроком классического танца, отметил Фетон Миоцци, педагог Академии русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

Участники кастинга раскрываются с разных сторон, демонстрируя в процессе урока и последующих вариаций не только школу, но и свою личность.

«Каждый танцует как чувствует, поэтому очень хорошо, что каждый проявляет какие-то свои эмоции. Если были бы все одинаковые, было бы неинтересно, — отметил артист балета, — Мне кажется, что жюри в этом плане может оценить участника лучше и больше, когда видит в нем какую-то экспрессию».

Для того, чтобы увидеть танцовщика, много времени не надо, уверен один из членов жюри, главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака. Заслуженный артист РФ подчеркнул, что на уроке классического танца демонстрируется только школа. Все остальное — дело вариаций.

«Чтобы создать впечатление, нужно увидеть человека в танце. Когда будут вариации из классических балетов всем известные, наверное, тогда это даст завершающую точку, чтобы можно было сказать, насколько человек технически и эмоционально подкреплен в своей уверенности, чтобы работать в одном из театров не только нашей страны, но и мира», — уверен он.

Говоря о месте проведения конкурса, Бурлака отметил высокую планку, которую Академия Ваганова задает танцовщикам.

«Даже эти стены, в которых были немногие представители разных школ, которые собрались сегодня, — отметил артист, — Я думаю, что это для них дополнительный стимул для того, чтобы понимать, насколько серьезное это мероприятие».

По словам Бурлаки, в академии можно увидеть руку ее ректора — легендарного Николая Цискаридзе. В частности, в потрясающих работах выпускников учебного заведения.

«Эти программы подчеркивали и подчеркивают те достоинства русской школы и, в частности, петербургской ветви, за которую ответственен тот человек, который возглавляет это заведение», — уверен он.

Главный критерий отбора

Директор балетной труппы Михайловского театра Андрей Кулигин признался, что зачастую с первого взгляда можно выделить будущих потенциальных артистов.

«Потому что такая профессия — визуальная, — пояснил он, — Тут сразу же видно, не надо долго-долго смотреть. Сразу же отчетливо понимаешь, кого бы хотелось взять».

Кулигин подчеркнул, что зритель в первую очередь приходит на балет насладиться эстетикой танца и тела, пластикой. Правильное исполнение комбинаций, школа, безусловно, важны, однако физические возможности все-таки играют во многом определяющую роль.

«Зритель должен увидеть красоту, а хореограф должен донести эту красоту до зрителя, но при помощи материала. Материал — это артист. Артист должен не только хорошо владеть техникой, но и быть хорошо сложен», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Цискаридзе оценил танец Марины Зудиной с Максимом Петровым.