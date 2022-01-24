Любовный гороскоп: как ведут себя в отношениях женщины разных знаков зодиака

Каждая представительница прекрасного уникальна и отношения с ней будут развиваться по-своему. Астрологи рассказали, с кем мужчине будет сложнее всего наладить контакт и завоевать сердце, а кто своим напором и хваткой способен отпугнуть самого решительного партнера.

Овен

Женщина-Овен влюбчивая натура. С одной стороны, их сила может притягивать мужчин, а с другой — отпугивать. Эта представительница зодиакального круга желает рядом с собой видеть воина, того, кто способен один встать против всех. Чаще всего, Овны серьезны внешне и капризны внутри. Но это на первый взгляд. Как только вы узнаете их поближе, поймете — чувствительности у них хоть отбавляй. Они прямолинейны и остры на язык. Потому при ссоре с женщиной-Овном высок риск, что вы будете глубоко уязвлены.

Телец

Женщинам-Тельцам сложнее всего вступить в отношения. Всему виной их особенный темп, нарушить который они не позволят даже сильно влюбившись. Кроме того, они независимы. Если мужчине удастся завоевать такую женщину, он — редкий экземпляр!

Близнецы

В женщинах-Близнецах живут две натуры. Одна — веселая и общительная, другая — скрытная и негативная. Но в отношениях они стараются всегда показывать первую сторону — позитивную. Для них доверие стоит на первом месте. Если предать женщину-Близнеца, второго шанса на воссоединение у мужчины никогда уже не будет.

Рак

Открытое и доброе сердце женщин-Раков приносит им много боли и разочарования. Потому, даже имея огромное желание дарить свою любовь, стараются не подпускать к себе близко мужчин, чтобы вновь не обжечься. Если вы чувствуете суровость женщины-Рака, знайте — они только так пытаются казаться, на самом деле внутри заботливы и нежны.

Лев

Женщина-Лев всех своих партнеров воспринимает как потенциальных мужей. Потому будьте готовы с самого начала отношений к ее испытаниям вас на прочность. Через несколько свиданий Львица может начать выбирать платье и фату, и подписывать приглашения на грядущее торжество.

Дева

Женщина-Дева не любит выставлять свои чувства напоказ. Старается все держать внутри. Она ценит любовь и страсть. Но если мужчина хочет серьезные и крепкие отношения, наполненные самыми искренними чувствами, знайте — лучшего кандидата вам точно не найти.

Весы

Женщина-Весы, по словам астрологов, самая добрая из всех знаков зодиака. Они стараются быть позитивными и счастливыми, но если их ранить, они прочувствуют все до глубины души. В отношениях Весы ставят потребности партнера выше своих. Потому никогда от нее мужчина не услышит своих просьб и желаний. Кроме того, они социальны и популярны. Но если ее разозлить, есть риск услышать что-то обидное, о чем женщина-Весы позже пожалеет.

Скорпион

Женщина-Скорпион придерживается своих собственных высоких стандартов отношений. Благодаря этому рядом находящийся мужчина чувствует, будто он ходит по тонкому льду. Она непредсказуема. Из всех знаков зодиака, по словам астрологов, Скорпиону сложнее всего влюбиться. Но если это случиться, мужчина станет навсегда единственным и неповторимым.

Стрелец

Для женщины-Стрельца важно доверие. Если от мужчины к себе почувствует его, она станет преданна ему навсегда. Однако перед этим придется преодолеть сложно пробиваемую стену к ее сердцу. Но прорвавшись, партнер станет самым любимым и счастливым.

Козерог

Если женщина-Козерог влюбится, для мужчины она будет делать все стараться делать идеально. Однако помимо этого представителю сильного пола придется смириться и с ее доминированием в отношениях. Но поддавшись чарам Козерога, мужчина окажется на первом месте.

Водолей

Женщина-Водолей ценит независимость, но если мужчине удастся заставить ее взять на себя обязательства, она будет преданна ему всю оставшуюся жизнь. Лучшим качеством Козерога, по словам астрологов, является то, что она способна восхищаться недостатками партнера.

Рыбы

Женщина-Рыба для мужчины может стать группой поддержки. Чаще всего она смотрит на поступки, а не на слова. Кроме того, она чувствует настроение партнера, даже если он тщательно старается скрыть его. Из всех представителей зодиакального круга, Рыбы меньше всего желают кому-либо навредить. Если они виноваты, им несложно будет извиниться.

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