Стираем шторы и бросаем курить! Китайский совет дня на вторник, 25 января
Сегодня многое может пойти наперекосяк, лучше избавиться от лишнего.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 25 января?
Во вторник многое может идти наперекосяк. Неблагоприятное сочетание энергий дня, месяца и года рискует привести к тому, что планы могут срываться, договоренности отменяться, а документы теряться.
Чтобы предотвратить потери, нужно заняться избавлением от ненужного. Вторник очень хорош для генеральной уборки в любой сфере жизни. От стирки штор до вычищения души от обид и страхов.
Благоприятно во вторник проводить очищающие процедуры для тела, начинать диету и избавляться от вредных привычек.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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