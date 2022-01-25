Стираем шторы и бросаем курить! Китайский совет дня на вторник, 25 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 9 975

Сегодня многое может пойти наперекосяк, лучше избавиться от лишнего.

Стираем шторы и бросаем курить! Китайский совет дня на вторник, 25 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 25 января?

Во вторник многое может идти наперекосяк. Неблагоприятное сочетание энергий дня, месяца и года рискует привести к тому, что планы могут срываться, договоренности отменяться, а документы теряться.

Чтобы предотвратить потери, нужно заняться избавлением от ненужного. Вторник очень хорош для генеральной уборки в любой сфере жизни. От стирки штор до вычищения души от обид и страхов.

Благоприятно во вторник проводить очищающие процедуры для тела, начинать диету и избавляться от вредных привычек.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.36
0.67 87.59
0.68
Стираем шторы и бросаем курить! Китайский совет дня на вторник, 25 января

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