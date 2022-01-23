5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут .

Последние полторы недели месяца Быка и года Быка не принесут ничего экстремально нового к тому, что мы с вами уже знаем про эти энергии. Будет довольно холодно, ну очень медленно и еще с конкуренцией в придачу.

Чтобы не разочаровываться, стоит не сопротивляться энергиям. Эти дни подталкивают всех нас к медленным, осознанным движениям, продуманным поступкам и спокойным эмоциям. Не торопитесь, не беритесь за трудновыполнимое, не прельщайтесь видимым успехом.

Понедельник, 24 января, Инь Огонь на Быке

Понедельник будет похож на своего хозяина — Быка. Медленный, упрямый и фундаментальный такой день. И не думайте, что присутствие стихии Огня добавит сегодня энтузиазма. Огонь такой слабый, что может лишь растопить лужицу на мерзлой январской земле и вызвать этим вполне понятное разочарование.

Используйте энергию Огня как свет, который позволит вам заглянуть в будущее. Займитесь планированием. Наметьте цель, постройте стратегию ее достижения. Или сформулируйте мечту и представьте ее уже реализованной. Отдайтесь этому занятию как это делают обычно люди-Быки — с чувством, с толком, с расстановкой.

Неплохо в понедельник устраивать встречи-свидания, начинать лечение или отправляться в дальнюю дорогу. Также благоприятно будет покупать ценные вещи и начинать стройку.

Люди с Козой в карте будьте в понедельник особенно внимательны к своему психологическому состоянию и не назначайте важных дел.

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Вторник, 25 января, Ян Земля на Тигре

Вторник — день без Воды и Огня, буквально набит энергией Земли и не самыми приятными сочетаниями стихий. В этот день все может идти наперекосяк, теряться важные документы, срываться планы и внезапно меняться решения. Особенно это касается рожденных в годы Быка, Петуха и Змеи.

Чтобы утилизировать эту энергию «ограбления», стоит самим отдать или выбросить из своей жизни что-либо ненужное.

Вторник исключительный день для того, чтобы устроить уборку, разбор завалов, расхламление. Вычистите из своей жизни все старое и отжившее. Безжалостно отправьте на свалку личной истории обиды, страхи, зависть, ненависть. Простите и отпустите с богом неприятных людей и память о неловких ситуациях. Энергии последних дней года максимально приспособлены для таких манифестаций.

Если же от слова «осознанность» вам становится дурно и вы предпочитаете более материальные энергии — просто затейте генеральную уборку, помойте окна, постирайте шторы. Хорошо во вторник очищать тело, начинать диету и отказываться от вредных привычек.

Людям с Обезьяной в карте сегодня придется особенно несладко. Обезьяны, будьте максимально сдержанными и милыми (если получится).

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Среда, 26 января, Инь Земля на Кролике

Среда по ощущениям будет не сильно отличаться от вторника. День может принести как неприятности и потери, так и успех в делах.

В среду неблагоприятны посещения больниц. Энергии в такие «дни болезни» не способствуют излечению, скорее наоборот. Вместо походов по врачам лучше займитесь делами, которые в будущем могут принести вам процветание. Хорошо пойдут сборы долгов, работа над важными контрактами, оценка и поиск дорогостоящего имущества для покупки.

Поскольку в этот день умножается любая активная энергия, не подписывайте в среду невыгодных для себя договоров и не залезайте в долги.

Особенно это касается людей с Петухом в карте, а также тех, кто родился в год Быка или Змеи. Вам лучше сегодня не планировать важных дел и особенно не назначать операций и не ходить по врачам.

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Четверг, 27 января, Ян Металл на Драконе

Четверг — очередной амбивалентный день этой недели. С одной стороны — тем, кому не везет в делах, обязательно повезет в любви.

День под знаком сразу двух «благородных звезд добродетели» обещает исключительный успех в делах, связанных с взаимоотношениями. Планируйте на четверг сложные разговоры, выяснения отношений, свидания и разводы — все должно пройти как по маслу.

С другой стороны — в четверг продолжится противное воздействие неблагоприятных энергий, направленных против хозяина года и месяца — Быка, а также тех, кто родился в годы Быка, Петуха и Змеи. Люди этих знаков могут почувствовать необъяснимые задержки и препятствия на своем пути.

Чтобы этого не произошло, все, а особенно уязвимые группы населения — не планируйте на четверг судьбоносных дел. Да, не стоит в такой день продавать и покупать недвижимость и начинать путешествия.

К потенциально «энергетически уязвимым», кроме вышеперечисленных, относятся также персоны с Собакой в карте.

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Пятница, 28 января, Инь Металл на Змее

Пятница даст немного вздохнуть. После трех дней с возможными проблемами, ожидается простой, стабильный и вполне себе удачный денечек. Особенно если вам благоприятна стихия Металла.

На пятницу можно назначать подписание важных документов, покупку имущества, свадьбы и другие интересные дела. Если вам нужно сходить к врачу, можете смело отправляться на прием в пятницу.

В этот день также хорошо посещать стоматологии и кабинеты косметологов. Все омолаживающие процедуры, особенно инъекционные, будут в этот день исключительно благоприятными.

День может быть излишне нервным и эмоциональным для тех, у кого в карте есть знак Свиньи. Свиньи — вам лучше в такой день запастись успокоительным.

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Суббота, 29 января, Ян Вода на Лошади

Довольно буйный и быстрый денек ожидается. (Конечно настолько быстрый, насколько быстрыми могут быть дни в месяц очень медленного Быка). Янская Вода придаст субботе динамики, а Лошадь добавит оптимистичного взгляда на мир.

В субботу можно смело устраивать встречи и свидания, организовывать стратегические сессии. День благоволит обсуждению новых проектов (но не юридической фиксации договоренностей).

Если нет других дат, то можно даже играть свадьбу — бацзы говорит, что день может принести богатство и удачу детям и потомкам новой семьи.

Не стоит в эту субботу ходить по врачам и посещать больницы. Не рекомендуется решать личные вопросы и проблемы в семье — могут быть ссоры и споры.

Людям с Крысой в карте в этот день может быть неспокойно.

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Воскресенье, 30 января, Инь Вода на Козе

Воскресенье — идеальный день для отдыха. Выбросьте из головы все важные дела и расслабьтесь. Все равно все «важное», запланированное вами на воскресенье, может пойти коту под хвост из-за энергии «разрушения».

Лучше всего в этот день плыть по течению и устроить себе «диванный» релакс в кругу семьи, с тихими разговорами, совместным просмотром любимого сериала, чтением книг и душистыми пирогами к чаю.

Остерегайтесь планировать на воскресенье активный отдых — тем более экстремальные виды спорта. В этот день энергии будут находиться под столкновением и это может принести существенные неприятности.

Особенно внимательными к себе стоит быть в этот день Быкам и Козам. Вы можете конфликтовать и попадать в не очень приятные ситуации.

Всем хорошего бацзы!