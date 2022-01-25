Умер автор песен Боярского и Долиной

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 11 909

Юрий Поройков скончался, не дожив всего месяц до своего 87-го дня рождения.

Умер автор песен Боярского и Долиной

Фото: ТАСС / Тушин Антон

Ушел из жизни журналист, писатель и поэт Юрий Поройков. Он не дожил до своего 87-летия всего один месяц. По информации 5-tv.ru, Поройков скончался в собственной квартире в Москве. Причина смерти выясняется.

Юрий Поройков был первым заместителем генерального директора ИТАР-ТАСС. За заслуги он был удостоен ордена «Знак почета» и звания заслуженного работника культуры РСФСР.

В среде шоу-бизнеса он более известен как автор песен «Помолчим» Эдиты Пьехи, «Воспоминания» Михаила Боярского и «Моя планета» Ларисы Долиной и многих других.

Песни на его стихи увековечены музыкальным сборником 1986 года «Заповедная страна», который издавался исключительно на виниловых пластинках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в возрасте 85-ти лет умер поэт, переводчик и мемуарист Анатолий Найман.

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