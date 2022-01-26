Федосеева-Шукшина рассказала, почему съехала от дочери в центр для пожилых

Лидия Федосеева-Шукшина не была выдворена из дома и помещена в дом престарелых дочерью от Василия Шукшина Ольгой. Она уехала в частный московский пансионат для пожилых людей из соображений безопасности. Оказывается, наследница, с которой актриса живет в одной квартире, была инфицирована коронавирусом. Как только диагноз подтвердился, было принято решение изолировать 83-летнюю мать, ведь для нее заразный недуг может оказаться фатальным.

Сначала, по словам Федосеевой-Шукшиной, дочь предложила ей пожить в квартире в Новой Москве — в той самой, что через суд пришлось отбивать у Бари Алибасова при разводе. Но артистка туда не захотела. Поэтому выбор пал на оздоровительный центр. Однако в его стенах выяснилось, что звездная постоялица все же успела подхватить коронавирус. Пришлось покинуть пансионат.

«Состояние у меня сейчас вполне нормальное, правда, дыхание жесткое, но в легких хрипов нет. Сатурация хорошая — 98, у Оли — 97. Сидим вот теперь с Ольгой вдвоем на карантине. Еду нам приносит доставка. Внучка Аня мне звонила, после карантина приедет к нам в гости. Дочка Маша тоже звонила, она волнуется, предлагает свою помощь», — цитирует актрису Sobesednik.ru.

После выздоровления артистка планирует вернуться в пансионат и довести до конца восстановительный курс, но жить там до конца своих дней ни в коем случае не собирается. По словам Федосеевой-Шукшиной, к пожилым пациентам там относятся бережно, люди чувствуют себя комфортно, «собралась хорошая компания».

«Я там не останусь, это все-таки не мое. Я смотрела в окно, видела, как старушечки бережно поддерживают друг друга, прогуливаясь по прекрасному парку, как они очищают скамеечки друг другу. Я радуюсь за людей, которые нашли себя там… Но я другой человек», — заявила она.

Когда в прессе прогремела новость о якобы сосланной в дом престарелых актрисе, оживились и ее бывшие родственники. В частности, сын экс-супруга Бари Алибасова, тоже Бари, тут же постановил — он спасет Лидию Николаевну из плена… женившись на ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федосеева-Шукшина отнеслась к косвенному предложению руки и сердца своего, получается, бывшего пасынка.