Адвокат Федосеевой-Шукшиной о ее свадьбе с сыном Алибасова: «Согласия не давала»

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина не собирается замуж за сына бывшего мужа Бари Алибасова-младшего. Об этом 5-tv.ru рассказала адвокат и представитель интересов артистки Юлия Вербицкая-Линник. По словам юриста, наследник продюсера просто решил напомнить о себе неоднозначным заявлением за счет имени звезды советского кино.

На днях пресса пестрила заголовками о коварном поступке дочери Федосеевой-Шукшиной Ольги. Писали, что она якобы отправила мать в дом престарелых, вероломно избавилась от 83-летней родственницы. Информация не подтвердилась, выяснилось, что актриса планово восстанавливает здоровье в пансионате и временно держится на безопасном расстоянии от приболевшей дочери.

На фоне сплетен Алибасов заявил: «А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном! Да! В этом случае защищу ее от произвола в семье!». Лидии Николаевне стало известно о шумихе, в глубоком возмущении она спешно вернулась домой, где до нее не доберутся журналисты.

«Когда она увидела, что Бари-младший исключительно в целях пиара и таких, немножко спекулятивных, начал заявлять, что он куда-то приедет ее спасать и вызволять, она очень распереживалась, расстроилась, и естественно, она попросила отвезти ее домой, что и было сделано вчера во избежание каких-либо новых конфликтов, провокаций и камер. Конечно, ее очень обижают и задевают высказывания, которые в очередной раз порочат имя ее семьи», — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат напомнила, как вел себя сын Алибасова во времена долгого и скандального развода отца с актрисой. Федосеева-Шукшина через суд вернула себе права на подаренную супругу квартиру в «Новой Москве», на что Бари-младший реагировал весьма красноречиво.

5-tv.ru

После тех жестких грубых эпитетов в адрес «невесты», полагает Вербицкая-Линник, просто неразумно полагать, будто мужчина вдруг решил помочь артистке и «защитить» от злопыхателей. Адвокат заявила, что это абсолютный абсурд и пиар чистой воды. Алибасов просто решил нажиться на здоровье и на имени пожилой женщины, которая сейчас нуждается в покое, поддерживающем лечении и медицинском наблюдении.

«Поэтому во избежание провокаций, во избежание камер вчера она вернулась домой, сейчас она в Москве, в своей квартире на улице Бочкова, отдыхает, всем передает привет и говорит, что выйти замуж за Алибасова-младшего она согласия не давала и не собирается», — заключила адвокат.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, продюсер Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина воссоединились на январских праздничных каникулах. После скандального и длительного развода экс-супруги отметили вместе Старый Новый год.