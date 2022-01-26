Находиться с Александром Петровым на одной съемочной площадке — одновременно праздник и катастрофа. Об особенностях работы с актером рассказал режиссер, основатель группы «Звери» Александр Войтинский, сотрудничавший с ним на съемках сериала «Метод 2».

По словам кинодеятеля, Петров — очень приятный и легкий человек, открытый, в отличие от большинства его коллег-актеров. Однако есть один момент, серьезно усложняющий жизнь режиссеру при работе с ним.

«Находиться с ним на площадке — всегда праздник. Он очень легкий, общительный, понятный, прямой, открытый. Актеры обычно — люди сложные. При этом он же и катастрофа! Есть такие актеры, которые доверяют режиссерам, а есть те, которые сами видят свою роль, проживают своих персонажей, начинают за них бороться. Перевоплощаются с лихвой. Это порождает конфликт, но конструктивный: я возражаю, он доказывает, находим третье решение», — поделился в беседе с ФАН Войтинский.

Режиссер отметил, что при работе с Петровым можно не сомневаться — запланированное заранее снять не удастся. А вот обсудить с ним максимально заранее процесс очень важно, желательно пока актер еще гримируется.

«Его сцена будет переписана, — уверен кинодеятель, — Нужно звать остальных актеров, чтобы успеть отрепетировать. Мне это очень нравится. Он полноправный соавтор, который до предела докручивает ручки яркости своей роли. На мой взгляд, фильм от этого всегда выигрывает».

Войтинский также припомнил один из случаев со съемок, наглядно иллюстрирующий типичное поведение Петрова в работе.

«Была одна очень сложная сцена, когда он срывал с себя маску и очень жестоко вел себя с женой. Из полутора часов, что мы могли находиться на нужной площадке, час двадцать мы потратили на обсуждения, споры, идеи. Директор просто поседел: время выходит, мы срываем съемки. Потом мы выходим в кадр и с одного дубля снимаем эту сцену», — рассказал он.

Накануне Александру Петрову, известному широкому зрителю по сериалу «Полицейский с Рублевки», исполнилось 33 года. В честь праздника многие его коллеги, актеры, режиссеры, написали артисту поздравления, вспомнили забавные случаи, связанные с ним.

Его возлюбленная, актриса Стася Милославская, также поздравила Петрова с днем рождения. После забавной подводки про нумерологию и «магию» числа 33 она просто написала, что у актера все еще только начинается.

Instagram @milostasii

Давняя подруга артиста Кристина Асмус же вспомнила, как водила своего коллегу в кино во времена его студенчества, отметив при этом огромную работу, которую тот проделал.

Сейчас Петров, у которого некогда было только 20 рублей в кармане, — счастливый обладатель двухуровневой квартиры с сауной и верандой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Петров не стал опровергать слухи о женитьбе на Милославской. Его возлюбленная поймала букет невесты на свадьбе подруги.