Повернуть время вспять: что делать, чтобы в 50 лет выглядеть на 25

Возраст красоте и здоровью следящей за собой женщине не помеха, считают врачи и приводят доступные советы, как прожить долгую жизнь, оставаясь на вид молодой.

Сколько лет на самом деле женщине сегодня трудно угадать: в паспорт не заглянешь, а некоторые молодые бабушки выглядят как сестры своим дочерям и сыновьям. После 50 многие признаются, что только начинают полноценно жить: путешествуют, открывают новые таланты и способности, занимаются развитием тела и души. И, конечно, результат налицо. Как сберечь красоту и здоровье и слегка обмануть время, несмотря на естественный процесс старения, рассказала главный врач клуба красоты и здоровья Helms, нутрициолог и диетолог Ирина Лизун.

Правильное питание

Depositphotos / timolina

Обмен веществ с годами замедляется, и, чтобы организм получал достаточное количество полезных питательных веществ, придется доставлять в тело больше дополнительных витаминов и микроэлементов. Врач рекомендует добавить в рацион больше железа, магния, цинка, а также витаминов B12 и D. Однако сначала стоит сдать анализ и узнать, чего не хватает и в каких дозировках, и только потом приниматься за БАДы.

Лишние килограммы после 50 лет появляются также из-за снижения чувствительности клеток к инсулину. Поэтому проанализируйте свое меню и включите в него больше белковых продуктов и овощей, по возможности исключив быстрые углеводы — сладости, мучное, крупы и макароны, пишет WMJ.ru.

Активность

Depositphotos / fotomircea

Чем больше вы двигаетесь в старшем возрасте, тем лучше. Эксперты предупреждают, что с годами возрастает риск саркопении, когда начинает уходить мышечная масса. Люди быстрее утомляются, а одышка мешает привычному образу жизни.

Для качественной диагностики врачи советуют сделать биоимпедансный анализ состава тел, который выявит соотношение мышечной и костной ткани, а также жировой и водный баланс в теле. Желательно такие измерения проводить в динамике, и, если показатели снижаются, стоит задуматься о том, чтобы быть более активным в физическом плане. Достаточно присоединиться к клубу любителей скандинавской ходьбы или взять палки в руки самостоятельно, записаться на танцы или в студию йоги.

Позитивный настрой

depositphotos / Wavebreakmedia

Без позитивного настроя вся работа над телом и питанием пойдет насмарку. Главный секрет долголетия — то, что происходит в нашей голове, поэтому нелишним будут походы к психотерапевту и психологу, которые помогут справиться с депрессией и подскажут оптимальные пути для достижения гармонии между телом и разумом.

Красота

Depositphotos / luminastock

Для поддержания юного состояния кожи воспользуйтесь советами косметолога. Бьюти-сфера предлагает немало современных средств и способов для того, чтобы «стереть» с лица и тела несколько лет.

Тип кожи у разных людей индивидуален, однако главное в возрастном уходе — качественно увлажнять кожу и повышать ее упругость. Нельзя пренебрегать и защитными кремами, содержащими липиды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщинам нельзя бояться своего возраста и говорить, что в душе лишь 18.