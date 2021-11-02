Не врите, что в душе вам 18: почему женщинам нельзя бояться своего возраста

Сексолог Алия Королева в беседе с 5-tv.ru раскрыла причины и последствия неадекватной оценки женщинами 40+ собственного возраста и дала советы, как использовать свою зрелость на полную катушку.

«Мне снова 18!» — с юмором заявляете вы на очередном дне рождения. Однако навязчивое стремление не афишировать свой возраст, если вы не профессиональная шпионка, может свидетельствовать о серьезных проблемах, уверены специалисты.

Психолог-сексолог Алия Королева в беседе с 5-tv.ru раскрыла причины и последствия неадекватной оценки женщинами старше 40 лет собственного возраста, а также дала советы, как использовать свою зрелость на полную катушку.

Почему взрослым женщинам трудно принять свой возраст

Почему так случается, что взрослые и состоявшиеся женщины не принимают себя? Причина в том, полагает психолог, что в современном обществе модно быть молодым и юным.

«Молодым — везде у нас дорога, старикам…» — так поется в известной песне Дунаевского.

И до сих пор многие прекрасные дамы думают, что юный возраст — пропуск в страну невероятных возможностей. Однако если бы они прислушались к советам психолога и приняли себя в соответствии с реальным возрастом, многих проблем удалось бы избежать. Кроме того, поднявшись над ситуацией, можно четко и трезво оценить свои возможности. И в итоге оказаться на совершенно другом, ранее недоступном уровне.

Советы от психолога, которые помогут вам жить в ладу с собой

№ 1 Осознание и принятие

«Распрощайтесь с негативными мыслями по поводу своего возраста. Всегда помните, что возраст — это ваш опыт, это ваша осознанность. Согласитесь, если бы вам было 18, то вряд ли вы были бы сейчас таким опытным, умным и интересным человеком», — подсказала Алия Королева.

Думать, что вам 18 лет, когда на самом деле из зеркала смотрит 45-летняя женщина — прямой путь к конфликту с собой. Даже если вы находите себя молодой, потому что вы энергичны и амбициозны, это лишь означает, что ваша активность соответствует вашему настоящему возрасту.

«Ваша душа растет и взрослеет вместе с вашим телом, примите это», — заявила эксперт.

№ 2 Упущенные возможности и их реализация

По мнению специалиста, главная проблема всех людей в более зрелом возрасте — сожаление об упущенных возможностях.

Сначала учеба, затем трудоустройство и карьера, создание семьи, параллельный духовный и материальный рост - все это позволяет не задумываться о возрасте. Но потом исполняется 45, и вдруг возникают мысли, а об этом ли я мечтала всю свою жизнь.

«Именно в осознанном, зрелом возрасте ваша первостепенная задача — сконцентрироваться на том, чтобы реализовать все свои желания и мечты: сейчас у вас есть время, силы и возможности, вы находитесь в самом лучшем возрасте для их реализации», — отметила психолог.

№ 3 Гордитесь своим возрастом

Начните с того, чтобы без кокетства говорить о цифрах в паспорте, забудьте избитый аргумент, что женщин не спрашивают о возрасте.

Испытывайте гордость за полученный опыт и знания, а также тот путь, который вы проделали. Более уверенная в себе женщина вызывает большее уважение со стороны окружающих, что создает ощущение бабочки, легко порхающей по жизни. А это, согласитесь, может вполне омолодить вас в глазах других людей.

«Машины времени не существует, поэтому не стоит вспоминать о прошлом, лучше сконцентрируйтесь на настоящем. Живите здесь и сейчас, воспринимайте каждый день как единственный: неизвестно, что ждет вас в будущем, у вас есть только здесь и сейчас. И тогда вопрос о принятии себя не будет стоять», — резюмировала психолог-сексолог.

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