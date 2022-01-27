Мамаева рассказала о подарке на свадьбу бывшему мужу

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 322

Алана Мамаева рассекретила подарок на свадьбу экс-мужу футболисту

Мамаева рассказала о подарке на свадьбу бывшему мужу

Фото: Instagram @alana_mamaeva

Футболист Павел Мамаев и блогер Надежда Санько поженились так скоро, что россияне заподозрили неладное. Неужели женщина беременна?

Не прошло и года с момента развода Павла Мамаева с моделью Аланой, как он снова женился. Очередной избранницей спортсмена стала подруга его бывшей жены — блогер Надежда Санько. Скандал получился громким — еще бы! Не любовная история, а настоящие итальянские страсти! Фанаты лишь раздувают пламя коварными вопросами. Например, интересуются у Аланы Мамаевой, что она подарила на свадьбу молодоженам. Ответ оказался нетипичным…

Хорошо известно, что Алана Мамаева тяжело переживала разрыв с футболистом. Узнав, что мужчина изменял ей с близкой подругой, рыдала и кричала прямо на камеру, жалуясь фанатам на тяжелую участь. Но потом вдруг гнев сменился иронией, и теперь модель лишь «троллит» молодых.

«Что Павлу на свадьбу подарила?» — спросил Алану кто-то из фолловеров в Instagram.

«Надежду», — не без сарказма заметила брошенная, и поставила улыбчивый смайлик.

Instagram @alana_mamaeva, @nadihope

Dni.ru отмечает, что свадьба Павла Мамаева и Надежды Санько была почти спонтанной. Селебрити не стали устраивать бурных застолий, а на церемонию бракосочетания явились в скромных классических нарядах — без вычурностей. После пара уединилась с близкими и друзьями в ресторане. Многие заметили: Надежда активно отказывалась от алкоголя. Это породило новые слухи — о возможной беременности блогера. Но так это на самом деле или нет, пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru показал видео со свадьбы Павла Мамаева и Надежды Санько.

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