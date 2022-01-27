Павел Мамаев женился на подруге бывшей жены Надежде Санько

Футболист Павел Мамаев женился на блогере Надежде Санько. Гости церемонии бракосочетания спортсмена и подруги его бывшей жены Аланы Мамаевой публикуют кадры торжественной церемонии в социальных сетях.

Судя по видеороликам, пышную свадьбу молодожены решили не устраивать. Невеста была в целомудренном длинном платье кремового оттенка, волосы собрала в пучок явно без помощи парикмахера. Жених надел белую рубашку под серый костюм. Торжественная церемония прошла под звуки танго Por una cabeza — эта композиция звучала в фильмах «Аромат женщины» с Аль Пачино и «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером.

После ЗАГСа в небольшой компании друзей пара отправилась в ресторан. Гости говорили трогательные слова о любви, что царит в отношениях Мамаева и Санько, об особой связи, существующей между ними. Новоиспеченные муж с женой скромно опускали глаза и улыбались. В поднятых за молодых бокалах искрилось золотистое вино, в бокале же Санько был простой сок. Этот факт стал очередным подтверждением слухов об интересном положении блогера.

С развода Павла Мамаева с супругой Аланой не прошло и года. Пара прожила вместе восемь лет, в браке у них родилась дочь Алиса. Вместе с девочкой в семье воспитывался сын модели Алекс. Роман с Санько, как признавалась бывшая футболиста, был равносилен ножу в спину, ведь именно Надежда утешала Алану в критические моменты жизни со спортсменом. А потом забрала его себе.

После развода Мамаевы не раз радовали прессу скандалами — не могли решить вопрос с общим имуществом, размером алиментов, щедро снабжали журналистов подробностями совместной личной жизни — не самыми приятными, разумеется.

Мамаеву 33 года, за свою карьеру он выступал за подмосковный клуб «Химки», московские ЦСКА и «Торпедо», а также «Краснодар» и «Ростов», играл за сборную России. Спортсмен — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный — Суперкубка России.

В 2018 году Мамаев, его друг и коллега Александр Кокорин и его младший брат Кирилл стали участниками двух конфликтов с драками и тяжелыми травмами в центре Москвы. Каждый получил уголовное наказание в виде заключения в колонии общего режима на разные сроки. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были выпущены из колонии по УДО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павла Мамаева с его возлюбленной задержали на таможне в российском аэропорту. Пара возвращалась из Дубая.