Замерзшее тело младенца нашли в мусороперерабатывающем комплексе Мелеуза

Замерзшее тело новорожденного ребенка нашли в отходах сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в башкирском городе Мелеуз. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Погибшего малыша обнаружили сегодня. В течение дня правоохранители установили личность его матери и разыскали ее. Женщина сейчас принимает участие в следственных действиях. Причастна ли она к убийству или таким образом избавилась от тела умершего при иных обстоятельствах крохи, не сообщается.

«Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденного в мусороперерабатывающем комплексе в Мелеузе. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти младенца», — цитирует ТАСС представителя управления СК по Башкирии.

В пресс-службе ведомства детали инцидента не раскрыли, добавили только, что процессуальное решение будет принято по результатам предварительного расследования.

В начале января подобная история, правда, с благополучным концом, шокировала жителей Новосибирска и области. Между поселками Сосновка и Кубовая гулявшие подростки нашли коробку, в которой лежала новорожденная девочка, на обочине дороги. Бросившие малышку люди оставили в коробке небольшой плед и бутылку со смесью.

Чудом ребенок не успел переохладиться, врачи после первого осмотра заявили, что жизни ничто не угрожает. Родители одного из ребят, обнаруживших девочку, захотели удочерить ее, однако не смогли тут же получить одобрение соответствующих органов из-за должностных инструкций.

Как писал 5-tv.ru, ставшей ненужной собственным родителям крохе на днях нашли приемную семью. Биологических мать и отца разыскивают до сих пор.