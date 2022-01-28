Дочь Заворотнюк вспомнила, как снялась с матерью в «Моей прекрасной няне»

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась воспоминаниями о своем участии в сериале «Моя прекрасная няня». Тогда ей досталась эпизодическая роль — она сыграла Вику Прутковскую в детстве.

«Помню, как учили с мамой текст, и помню, что очень долго снимали, часов семь один маленький эпизодик, но в целом было очень интересно и весело», — рассказала она в сторис своего Instagram-аккаунта.

Instagram @anna_zavorotnyuk

Девушка, тяжело переживающая из-за болезни своей матери, попросила не задавать ей вопросов о здоровье Анастасии Заворотнюк. Сейчас Анна находится в депрессии, которую пытается вылечить уже около двух лет. В борьбе с этим недугом ей очень помогает психолог.

«Буду благодарна ей до конца дней своих», — делилась Анна ранее.

Известно, что Анна родилась в браке Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Девочка росла в США, позже училась там на продюсера, но в итоге стала моделью. У нее есть родной младший брат Майкл и сводная сестра Мила — ей два года. Сейчас успешно делает карьеру модели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анна Заворотнюк встретила день рождения в слезах.