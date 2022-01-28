Над резко сменившей имидж Барановской начали шутить в соцсетях: «Это парик?»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 451

Юлия Барановская перекрасилась в блондинку

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая не боится экспериментировать и готова, кажется, к самым необычным образам.

Телеведущая Юлия Барановская хоть и не боится экспериментировать со своим образом, делает это редко. Однако после отпуска на Мальдивских островах, кажется, ее душа потребовала перемен. На своей странице в Instagram знаменитость взбудоражила поклонников фото с новым имиджем. На видео знаменитость, которую привыкли видеть брюнеткой, предстала платиновой блондинкой.

«Ну, все», — коротко подписала ролик она.

Фанаты вовсе не оценили кардинальных перемен во внешности Барановской. Они заподозрили телеведущую в том, что она всего лишь надела парик.

«Это парик? Но очень красиво»;

«Свой родной лучше»;

«Была естественность, стала как все»;

«Да, с вами согласна. Этот свет старит ее. Но она очень классная, обожаю ее!» — написали поклонники.

Впрочем, не все были столь категоричны. По мнению многих, новый образ омолодил телеведущую.

«Освежает, молодит и привлекает»;

«Очень красиво! Оттенок волос освежает лицо. Круто», — отметили интернет-пользователи.

К слову, причиной сменой образа, возможно, послужили перемены в личной жизни. Ходят слухи, что на Мальдивских островах телеведущая отдыхала с мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Барановская обманула фанатов.

-3° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.95
0.01 88.47
-0.68
Как знак зодиака влияет на то, выберет человек карьеру или семью

Последние новости

11:06
Рухнувший козырек дома повредил десять машин на Кутузовском проспекте в Москве
10:57
Звезды «Дома-2» Майя Донцова и Алексей Купин выиграли квартиру в Москве
10:48
Нуланд заявила о намерении США остановить «Северный поток-2»
10:39
Петербургского главврача задержали после смерти пациентов с болезнями желудка
10:24
Как знак зодиака влияет на то, выберет человек карьеру или семью
10:10
Сами виноваты! Какие беды афонский старец предсказал человечеству в 2022 году

Сейчас читают

Стабильность и успех! Китайский совет дня на пятницу, 28 января
На вкус и цвет: ТОП-7 женщин, которых мужчина никогда не позовет замуж
Как выбор имени может негативно сказаться на судьбе человека
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год