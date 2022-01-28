Над резко сменившей имидж Барановской начали шутить в соцсетях: «Это парик?»

Телеведущая не боится экспериментировать и готова, кажется, к самым необычным образам.

Телеведущая Юлия Барановская хоть и не боится экспериментировать со своим образом, делает это редко. Однако после отпуска на Мальдивских островах, кажется, ее душа потребовала перемен. На своей странице в Instagram знаменитость взбудоражила поклонников фото с новым имиджем. На видео знаменитость, которую привыкли видеть брюнеткой, предстала платиновой блондинкой.

«Ну, все», — коротко подписала ролик она.

Фанаты вовсе не оценили кардинальных перемен во внешности Барановской. Они заподозрили телеведущую в том, что она всего лишь надела парик.

«Это парик? Но очень красиво»;

«Свой родной лучше»;

«Была естественность, стала как все»;

«Да, с вами согласна. Этот свет старит ее. Но она очень классная, обожаю ее!» — написали поклонники.

Впрочем, не все были столь категоричны. По мнению многих, новый образ омолодил телеведущую.

«Освежает, молодит и привлекает»;

«Очень красиво! Оттенок волос освежает лицо. Круто», — отметили интернет-пользователи.

К слову, причиной сменой образа, возможно, послужили перемены в личной жизни. Ходят слухи, что на Мальдивских островах телеведущая отдыхала с мужчиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Барановская обманула фанатов.