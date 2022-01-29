Экономический прогноз: во что инвестировать в 2022 году

Нефть пока что никак не может задержаться на более высоких ценовых отметках, и Россия недополучает деньги от продажи топлива, считает эксперт.

Главенствовать на российском рынке в 2022 году будут металл и газ. Цены на продукцию металлургических компаний постепенно растут, потому приобрести их акции будет хорошим решением. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

Перспективные вложения

Специалист не только назвал наиболее перспективные варианты для вложений денежных средств, но и сделал общий прогноз по развитию экономики на 2022 год.

По мнению Плотникова, не стоит делать ставку на нефть, поскольку ее показатели пока что не могут задержаться на более высоких отметках.

«Мы, как Россия, недополучаем деньги от продажи нефтегазовых продуктов, поэтому нам остается продавать очень дорогой газ, и цены на газ, думаю, будут расти, — считает эксперт, — Если рассматривать уже мировую экономику, то в приоритете, конечно же, американские рынки и Америка с индексами S&P 500».

Сейчас продолжается новый экономический цикл, начавшийся в 2021-м из-за пандемии, отметил Плотников. Он полагает, что вряд ли в этом году будут какие-то большие изменения. Основные американские индексы будут продолжать свой рост.

«Если вы хотите стабильности надежности, то самое лучшее решение — это вложение в, помимо металлургических и газовых российских акций, акции из индекса S&P 500, которые дадут вам стабильный и надежный процент в течении всего этого года», — подчеркнул аналитик.

Политические риски

При планировании вкладов не стоит забывать о том, как на рынок влияют взаимоотношения между странами и их положение на мировой арене. В частности, Плотников отметил серьезные проблемы Европы с инфляцией.

«Вообще инфляция — это большая беда для всей мировой экономики. Она начала расти в прошлом году из-за пандемии и будет продолжать свой рост в этом году и дальше. Другая проблема в том, как сдерживать этого глобального инфляционного монстра — ставками, повышением ставок?» — задался вопросом специалист.

Он отметил, что на примере России и неоднократного повышения ставки Центробанком можно проследить, что инфляция все равно остается очень высокой.

«Поэтому инфляционные риски — это самые главные риски 2022 года, на которые вам, дорогие инвесторы, стоит обращать внимание, — подчеркнул специалист, — ну и конечно же, не забывать о политических рисках».

Плотников обратил внимание на происходящее в Казахстане и на продолжение торговой войны между США и Китаем. По мнению аналитика, не стоит рассматривать КНР как вариант вложений в рамках одного года, поскольку американцы продолжат давить на Пекин как на самого большого союзника России.

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