Не спать — стареть? Влияет ли воздержание от секса на скорость женского увядания
Врач-гинеколог Усачева развенчала миф о влиянии отсутствия половых контактов на женское здоровье
Фото, видео: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy; 5-tv.ru
Акушер-гинеколог Ирина Усачева в интервью 5-tv.ru назвала несколько факторов, способствующих быстрому старению представительниц прекрасного пола.
Широко распространено мнение, что женщина без регулярных половых отношений быстрее стареет, и «добрые» люди рекомендуют заниматься любовью «для здоровья». Правда это или миф, что отсутствие половой жизни сказывается на старении организма женщины, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач, акушер-гинеколог Ирина Усачева.
«Причины старения женского организма — абсолютно другие», — заявила доктор и перечислила основные факторы, влияющие на угасание природной красоты и здоровья.
Гормоны
Главные враги женщин — болезни, связанные со снижением выработки некоторых гормонов.
«В первую очередь, это дисгормональные сбои, связанные с нарушением работы щитовидной железы или синтеза эстрогенов — женских половых гормонов», — прокомментировала врач.
Такая ситуация может наблюдаться в естественной возрастной период 45+, то есть в перименопаузальный период, иначе говоря, во время климакса. Однако, преждевременное угасание функций женских половых органов может наблюдаться и намного раньше, до 30 лет: связано это с синдромом резистентных яичников или синдромом истощенных яичников.
Ультрафиолет
Многие женщины стремятся получить красивый шоколадный загар, напрочь забывая о том, что солнечные лучи непосредственно приводит к старению клеток, повреждая их. Таким образом, второй фактор, ускоряющий процессы старения женского организма, это ультрафиолет. Коварство невидимых лучей в том, что они не только приводят к появлению мелких морщин, но и увеличивают риски появления новообразований.
Стресс
Третья причина — стресс и сопутствующие ему недуги.
«Если отсутствие полового партнера и половых контактов женщина принимает за стрессорный фактор, и это приводит к нарушению ее психоэмоционального фона и депрессивным расстройствам, то опосредованно через стресс такая причина может повлиять на старение женского организма», — пояснила гинеколог.
Вредные привычки
Кроме того, подчеркнула медик, процесс старения ускоряют и такие факторы, как курение, неправильное питание, некачественный сон продолжительностью менее восьми часов, длительный прием лекарственных препаратов из-за их токсического воздействия на организм.
Ожирение способствует опущению тазовых органов, большую роль в старении играет дисплазия соединительной ткани, а также семейный анамнез.
Мифы
«Отсутствие полового партнера и половых контактов никак не способствуют выпадению матки и влагалища, на это есть абсолютно другие причины. Как правило, это вагинальные роды, проходящие с осложнениями, например, с эпизиотомией (хирургическое рассечение для предотвращения разрывов — Прим.ред.), родами крупным плодом, стремительные роды», — отметила акушер-гинеколог.
Кроме того, мифом является и то, что отсутствие полового акта приводит к застойным явлениям в органах малого таза и способствует варикозной болезни в области малого таза.
Для сохранения психологического баланса эксперт рекомендует давать выход своей сексуальной энергии, а если у женщины на данный момент нет партнера, то естественное решение — самоудовлетворение.
В качестве варианта врач посоветовала трансформировать свою сексуальную энергию в другие виды энергии, например, творческую: направить неиспользованный чувственный потенциал на достижение общественно полезного результата или на интеллектуальное развитие.
Как ранее писал 5-tv.ru, сексолог Королева рассказала о пользе занятий сексом в 55-60 лет.
Читайте также
80%
-1.13 86.64
-1.83
Нашли ошибку?