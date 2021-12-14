Секс в большом возрасте: нужно ли заниматься любовью в 55-60 лет

Сексолог Алия Королева в беседе с 5-tv.ru объяснила, почему людям в возрасте не должны быть чужды плотские радости.

Бытует мнение, что занятия сексом — прерогатива людей молодого, активного возраста. А выход на пенсию автоматически подразумевает и уход на заслуженный отдых детородных органов. Тем не менее представители как сильного, так и прекрасного пола хотят чувствовать себя желанными в любом возрасте, получая при этом все бонусы активной половой жизни. Люди в возрасте 55+ не должны лишать себя удовольствий, заявила психолог и сексолог Алия Королева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Секс в зрелом возрасте, кроме приятной составляющей процесса, еще и очень полезен, поэтому крайне необходимо заниматься сексом в 55-60 лет», — заявила психолог.

Плюсы чувственного марафона по жизни неоспоримы: регулярная половая жизнь продлевает срок биологической жизни, положительно сказывается на здоровье пожилых, влияет на самочувствие.

«Секс улучшает работу всего организма, человек лучше выглядит, у него стабилизируется гормональный фон, а также оказывает отличное психологическое эффективное воздействие: улучшается настроение как у мужчин, так и женщин, человек чувствует себя более счастливым», — обосновала пользу секса Алия Королева.

После 55 лет крайне важно поддерживать и регулярность занятий любовью: эксперт объяснила это тем, что если человек постоянно занимается сексом, особенно в зрелом возрасте, то организм «понимает», что жизнь продолжается, несмотря на практическую неспособность завести и воспитать детей. Из-за того, что страх забеременеть уходит, в паре появляется больше возможностей для раскрепощения и разнообразий в сексуальной жизни.

Вполне естественно, что могут мешать возрастные изменения, однако достижения современной медицины и психотерапии способны помочь победить снижение потенции или вылечить потухшее либидо, увеличить сексуальное влечение опытных любовников.

«Занимайтесь сексом: он не только продлевает жизнь, но и улучшает настроение», — пожелала в заключение сексолог Алия Королева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему секс и мастурбация могут отложить начало климакса. Согласно исследованиям американских медиков, более четверти женщин в возрасте от 42 до 52 лет смогли отсрочить наступление менопаузы благодаря активной половой жизни.