Самые жуткие случаи нападения собак на людей в России последнего времени

В стране участились случаи нападения диких собак. На этой неделе они загрызли насмерть мужчину в Астраханской области, а в Забайкалье — семилетнюю девочку. В Магадане из-за обилия бродячих животных ввели режим чрезвычайной ситуации. Дошло до того, что Следственный комитет даже предложил изменить законодательство, чтобы просто обезопасить граждан.

Тут нужно вспомнить Федеральный закон № 498 — об ответственном обращении с животными. По нему даже самых агрессивных собак нельзя усыплять. Их стерилизуют, вакцинируют и выпускают на волю. И получается, что они снова нападают на людей. Можно ли решить эту проблему на законодательном уровне и уберечь россиян — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров.

Провожая десятилетнюю дочь в школу Олеся точно знает, без чего ребенку не обойтись. Этот девайс будет поважнее телефона — ультразвуковой отпугиватель собак. Уже второй в семье.

«Выхода другого не вижу — не могу каждый день встречать и провожать ее», — говорит Олеся Кшевинская.

Прохода жителям Астрахани в прямом смысле не дают те, кого принято считать лучшим другом. Бездомные собаки оккупировали улицы дворы и детские площадки.

Изуродованное ухо, месяц в больнице и душевная травма на всю жизнь — так закончилась на этой детской площадке прогулка дочери Александра — десятилетней Насти. Одичавшую собаку, внезапно набросившуюся на ребенка, усыпили. Но людям от этого не легче.

В садик за младшими и школу за старшей дочерью — только на машине. Иначе, говорит Анна, никак.

«Старшей купила электрошокер-отпугиватель не помогает — два раза нападала собака бешеная», — говорит Анна Макарова.

Чем оборачиваются прогулки без электрошокера, прекрасно знает 72-летняя Евгения Бондаренко.

«Боль, что там такое, штанина наполнилась кровью с двух сторон, и так стало страшно», — вспоминает Евгения Бондаренко.

От бродячей стаи помог отбиться прохожий. Каспийскую столицу местные уже зовут собачьей. Проходя мимо стаи собак, здесь, в Астрахани, советуют ни в коем случае не смотреть в глаза, не поворачиваться спиной и не бежать. Впрочем, и эти правила не гарантируют вашей полной безопасности.

И если собаки набрасываются, отбиться не может даже двухметровый атлет. Василий отделался 12 рваными ранами, которые пришлось зашивать. Мелочь по сравнению с этим — данный гаражный кооператив соседствует со спальным районом Астрахани под названием «Юго-Восток-3». До него — несколько минут пешком, и все же в одиночку здесь ходить не принято — небезопасно. Именно здесь обнаружили тело 58-летнего мужчины, загрызенного до смерти. Насколько страшной была расправа, можно представить по пятнам крови — они здесь практически повсюду.

В то злополучное утро Николай шел привычным коротким путем — впереди была утренняя смена. Когда свора набросилась, пытался отбиться, но собак было слишком много.

«Здесь очень много, штук 50, раньше было меньше», — говорит Михаил Родионов.

Вдова погибшего едва держится на ногах и с трудом поднимается в квартиру на втором этаже. В то злополучное утро она так и не дождалась обещанного мужем звонка.

«Он работал слесарем, делал лодки, катера. Мы не знали, думали в больницу… А оказывается… Извините», — плачет вдова погибшего.

А ведь похожая история в Астраханской области уже происходила — бродячие собаки также безжалостно загрызли мужчину, возвращавшегося домой. Сбившиеся в огромные стаи собаки терроризируют и жителей в Забайкальском крае. И похоже, больше не оставляют людям выбора — либо они, либо животные.

В поселке Домна, где неделю назад беспризорные звери загрызли первоклассницу, люди теперь сами отстреливают собак на улицах. Смерть семилетней Риты стала последней каплей.

«И музыка, и шахматы, на любом уроке — палочка-выручалочка, моя будущая отличница», — вспоминает классный руководитель Маргариты Марина Федурина.

Перчатку и пуховик маленькая Рита потеряла, спасаясь от стаи собак. Как выяснят криминалисты, она, загнанная в тупик на безлюдном пустыре, несколько раз пыталась вырваться, безуспешно!

«Никто не мог ее защитить, потому что никого не было рядом! Пожалуйста, выполняйте свои функции защиты детей — выполняйте!» — требуют сельчане.

Возмущенные люди вышли на стихийный сход к зданию местной администрации. Всего в 40 километрах от Читы подобное нападение животных на людей уже не первое.

На этом видео стая преследует детей — школьникам приходится уходить крайне осторожно, рискуя жизнью. Весной 2015-го одичавшие собаки растерзали в Забайкалье девятилетнего мальчика. Жители завалили местных чиновников требованиями немедленно начать отлов бездомных животных. Но каждый раз получали отписки.

«Обращения были везде и, наверное, рассматривались на уровне вышестоящих органов, но видите у нас законы какие — собак нельзя трогать», — говорит Елена Метровская.

А ведь в прошлом году на отлов собак в этом районе выделили больше полутора миллионов бюджетных рублей. Тендер выиграла иркутская компания «Пять звезд», которую несколько раз проверяла прокуратура на фоне громких скандалов. И после обвинений в том, что собак там морят голодом. Но для региональных властей проблема — в плохом законе и недостатке финансирования.

«По закону, чтобы строить приюты, на это деньги не выделяют. А у нас в Забайкалье нам доводят деньги на период содержания только на 20 дней», — объясняет глава администрации Читы Александр Сапожников.

Вот и по мнению депутатов Астраханской областной думы, федеральный закон слишком гуманен — обязывает возвращать бродячих животных обратно на улицу. А надо как в Европе — если нет желающих забрать собаку, через определенное время ее усыпят.

«Без изменения законодательства проблему не решим», — считает первый заместитель председателя думы Астраханской области Виталий Гутман.

С другой стороны, проблему едва ли получится решить, если решать ее так, как это делал бывший начальник управления по коммунальному хозяйству Астрахани. В июне прошлого года местный суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей за то, что ранее он ничего не делал для отлова уличных собак.

«Самое печальное — даже с бирками стерилизованные собаки продолжают плодить. Получается, ставят чипы, но манипуляции не производят», — говорит Евгений Малинин.

Даже мэр Астрахани признает, причина проблемы, возможно, и правда в чиновниках, а не в собаках.

«За три с половиной года у нас девятый руководитель управления коммунального хозяйства пытается разобраться — и как будто растворяются», — делится мэр Астрахани Мария Пермякова.

Масла в огонь подливают сердобольные горожане, подкармливающие бродячих собак. Которых, справедливости ради, когда-то выкинули на улицу их же соседи. Животные к таким подачкам привыкают и начинают охранять свою территорию.

Ведь деньги-то на отлов есть — и на словах, вроде бы, успешно осваиваются — на одну собаку бюджет области выделяет не меньше 14 тысяч рублей. В них входит отлов, вакцинация, стерилизация и карантин в приюте на полном пансионе.

Попадание за решетку на срок от месяца до двух, в своего рода лагерь для беспризорных животных, увы не гарантирует их полного перевоспитания. Выпущенная на волю собака может снова начать нападать на людей. Причем по закону такого рецидивиста, помеченного биркой, никак не привлечь к ответственности во второй раз.

За неполные три года через этот астраханский приют прошло три тысячи собак, но лишь 39 из них сотрудники признали агрессивными и оставили здесь. Согласно неким методическим рекомендациям ветеринарной службы. То есть теоретически, так оказывается можно было.

«Почему кусают? Возможно еще стайный рефлекс. Дикая собака Динго все читали!», — говорит и. о. директора МБУ Астрахани «Чистый город» Максим Антонов.

Гарантировать, что кто-то из этих милых и пушистых постояльцев, выйдя на свободу, не станет вдруг снова кусачим, не могут даже знатоки собачьей психологии. А значит, страдать продолжат по-прежнему люди — и хорошо если хотя бы просто психологически.

Видео с камер наблюдения, на котором стая разъяренных собак словно жертву загоняет маленького мальчика в Уфе, сейчас проверяют в Следственном комитете. Ведь если бы не дворник, вовремя подоспевший на помощь ребенку, могла случиться очередная трагедия.

«Я там лом кинул, школьник за меня спрятался. Я там лопатой помахал собаки убежали в итоге», — вспоминает дворник Сергей.

И снова спальный район регионального центра — на этот раз Башкирии, и снова захватившие дворы, парковки и детские площадки своры диких агрессивных собак.

«Мы просто боимся выходить из дома», — говорит старшая по дому Александра Николаева.

И снова письма и звонки городским и региональным властям, и снова ответы, что будут приняты меры, хотя местные жители просили решить проблему еще в прошлом году.