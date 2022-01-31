Цискаридзе признался, что хотел бы быть ведущим «Танцев со звездами»

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 073

Хореограф назвал своих фаворитов в шоу.

Цискаридзе признался, что хотел бы быть ведущим «Танцев со звездами»

Фото: ТАСС / Белинский Юрий

Хореограф Николай Цискаридзе поделился подробностями закулисья телешоу «Танцы со звездами». В интервью РИА Новости, он признался, что предпочел бы оказаться на месте ведущего передачи, а не среди жюри.

«Я бы предпочел быть ведущим, а не членом жюри — чтобы не высказывать своего мнения. Участники иногда на меня обижаются, когда я говорю нелестные вещи о них, хотя я всех уважаю. Получается парадокс. Но так и создается интерес», — поделился он.

Цискаридзе также признался, что оказался потрясен уровнем сложности номеров: выступления участников на паркете ничуть не уступали подготовке знаменитостей в шоу «Ледниковый период». По словам танцовщика, за все сезоны больше всего удивила телеведущая Лера Кудрявцева, которая дошла до финала вопреки ожиданиям зрителей. Одобрения артиста также заслужили Ольга Бузова, Анна Снаткина, Екатерина Варнава и Анастасия Мельникова.

Как писал 5-tv.ru ранее, Николай Цискаридзе рассказал о планах на личную жизнь.

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