«Пока у мужчины есть потенция, он живой»: Цискаридзе о планах на личную жизнь

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Егор Измалкин
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Артист балета рассказал о своем 80-летнем дедушке, который был женат на молодой избраннице.

«Пока у мужчины есть потенция, он живой»: Цискаридзе о планах на личную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе, который в 47 лет ни разу не был женат, заявил, что еще успеет найти избранницу, поставив в пример своего дедушку. По словам звезды, тот даже в преклонном возрасте имел молодую супругу.

«Пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», — заявил артист в эфире шоу на телеканале «Пятница!».

Он рассказал, что надеется всегда «быть в седле» и в своей интимной жизни. Сейчас в же в его жизни главное — искусство, а его дети — это его ученики.

«Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!» — поделился он.

В передаче, в которой Цискаридзе принял участие, ДНК-тест звезды показал, что среди предков артиста были французы, и тот признался, что замечал за собой присущую французам циничность.

«Во мне есть этот снобизм, есть брезгливость к грязи, присутствующей во взаимоотношениях между людьми, и это меня спасло от огромного количества ошибок», ­— признался он.

Как писал 5-tv.ru, ранее Николай Цискаридзе рассказал о домогательствах в стенах Большого театра.

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