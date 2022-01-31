Захарова об угрозах «российским олигархам»: «Ни шагу назад, миссис Трасс!»

Помимо этого представитель МИД РФ порекомендовала изучить список коррупционеров, которых просили Лондон выдать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на слова главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, которая намекнула на возможную конфискацию имущества у «российских олигархов».

«Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы! Да, кстати. Там у вас списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она отметила, что если министру иностранных дел все же удастся реализовать свой план, она смело может претендовать на получение российского знака «За взаимодействие».

Ранее Лиз Трасс заявила, что в Великобритании поднят вопрос о конфискации имущества у «российских олигархов», которые проживают в стране. Планируется заморозить активы и закрыть въезд в страну в случае эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировала Мария Захарова на слова Энтони Блинкена об агрессии России на своих границах.