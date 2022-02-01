Магнитный удар: Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 005

Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

Магнитный удар: Облако солнечной плазмы накроет Землю 2 февраля

Фото: Depositphotos / Elena Schweitzer; 5-tv.ru

Метеозависимым людям стоит приготовиться к магнитным бурям.

Выброшенная Солнцем волна плазмы достигнет Земли 2 февраля. Жителям планеты стоит приготовиться к сильнейшим магнитным бурям. Об этом сообщается на сайте американского Центра прогнозирования космической погоды.

Уточняется, что облако плазмы было выброшено Солнцем 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов и была направлена в сторону Земли, в связи с этим 2–3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня.

При этом, согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, вероятность магнитной бури оценивается лишь в 40%, уровень ее будет самый слабый — G1. Однако она может спровоцировать небольшие сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути передвижений птиц и животных.

Метеозависимым людям также стоит приготовиться к возможным скачкам давления и настроения. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как австралийские астрономы нашли в космосе нечто, непохожее ни на что.

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