День обманчивых чувств: как пройдут для всех знаков зодиака третьи лунные сутки

В среду, 2 февраля, действуют третьи лунные сутки — день будет наполнен сильными эмоциональными всплесками и страстными порывами. Если почувствуете, что вас обуревает дух воина и первооткрывателя, а сердце требует подвига, прежде тщательно подумайте, стоит ли игра свеч.

По словам астролога и психолога Ксении Шаховой, сегодня велика вероятность сделать опрометчивый шаг из-за бурно разыгравшейся фантазии. Многие идеи при этом, скорее всего, так и останутся на языке или в воздухе, не найдут применения в реальной жизни.

«В 14:00 Луна переходит в знак Рыбы и находится на пути сближения с Юпитером, планетой щедрости и изобилия. Это означает эмоциональный подъем, чувствительность, опору на интуицию, но при всем общее улучшение настроения. В отношениях будет ощущаться избыток чувств, что не очень удачно для деловых процессов», — отмечает эксперт.

Астролог добавила, что избыточная эмоциональность скажется и на личной жизни. Многие сегодня станут сентиментальными, захотят поделиться своей нежностью с близким, подарить романтические мгновения. Некоторые будут способны на самоотверженные поступки во имя любви. Однако обмануться очень легко, поэтому трезвый взгляд на вещи просто необходим.

«День удачен для обращения к юристам, представителям законодательной власти, иностранцам, учителям и духовному наставнику. Сегодня проще изучать психологию, религию, эзотерические дисциплины, настраиваться на волну собеседника. Увеличивается уровень эмпатии», — говорит Шахова.

Кроме того, заметила астролог, 2 февраля очень благополучно могут сложиться путешествия или небольшие поездки, например, на рыбалку. Полезно будет потратить свои силы и энергию на доброе дело — поучаствовать в благотворительной акции или оказать помощь нуждающимся на свое усмотрение.

По словам эксперта, третьи лунные сутки не лучшее время для хирургических операций на ногах. По возможности, вмешательство лучше перенести на другой день. Ноги и ступни сегодня нужно особенно беречь, воздержитесь от длительных пеших прогулок.

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