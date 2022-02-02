Шесть знаков зодиака, которых накроет волна счастья в феврале и марте 2022 года

До наступления весны остается всего лишь месяц, а это значит, приближается счастливая пора исполнения желаний. Февраль — время подготовки к большим переменам, и от того, как люди проявят себя, зависят их благо в будущем. Каким знакам зодиака будет везде и во всем сопутствовать удача — подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Наслаждайтесь чудом!

Специалист отметила, что кардинальные перемены связаны с уникальным «танцем» звезд, который можно наблюдать на небосводе. Так, например, планета амбиций и движения Меркурий вновь возвращается на правильную орбиту, чем сулит неплохие достижения в делах. Кроме того, планета любви Венера, огненный Марс и мудрый Плутон переходят в знак стремительного Козерога. Это — символ безусловного успеха.

По словам Никольской особенно интересным будет период с 16 по 24 февраля, когда сложится максимально приятный аспект с Юпитером, а Солнце будет властвовать в Водолее.

«Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы — эти шесть счастливчиков будут править балом на протяжении всего февраля. Все, что вы сделаете, будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому соберитесь и двигайтесь вперед, покоряйте новые вершины!» — заключила Алена Никольская.

Везение будет сопутствовать представителям указанных знаков зодиака даже в марте. Так что, спешите насладиться моментом!

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