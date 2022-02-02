Шесть знаков зодиака, которых накроет волна счастья в феврале и марте 2022 года

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 5 241

Профессиональный астролог Алена Никольская составила прогноз на ближайшие месяцы. Кажется, тут есть кое-что интересное!

Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; 5-tv.ru

До наступления весны остается всего лишь месяц, а это значит, приближается счастливая пора исполнения желаний. Февраль — время подготовки к большим переменам, и от того, как люди проявят себя, зависят их благо в будущем. Каким знакам зодиака будет везде и во всем сопутствовать удача — подробнее об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Наслаждайтесь чудом!

Специалист отметила, что кардинальные перемены связаны с уникальным «танцем» звезд, который можно наблюдать на небосводе. Так, например, планета амбиций и движения Меркурий вновь возвращается на правильную орбиту, чем сулит неплохие достижения в делах. Кроме того, планета любви Венера, огненный Марс и мудрый Плутон переходят в знак стремительного Козерога. Это — символ безусловного успеха.

По словам Никольской особенно интересным будет период с 16 по 24 февраля, когда сложится максимально приятный аспект с Юпитером, а Солнце будет властвовать в Водолее.

«Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион и Рыбы — эти шесть счастливчиков будут править балом на протяжении всего февраля. Все, что вы сделаете, будет иметь очень серьезные последствия. Поэтому соберитесь и двигайтесь вперед, покоряйте новые вершины!» — заключила Алена Никольская.

Везение будет сопутствовать представителям указанных знаков зодиака даже в марте. Так что, спешите насладиться моментом!

Ранее 5-tv.ru рассказал о датах рождения людей, чьи жизни кардинально и бесповоротно изменятся в 2022 году.

-4° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.13
-0.34 86.79
0.29
Энергия банкротства: названы годы рождения людей, которым не повезет в 20...

Последние новости

2:09
Вупи Голдберг поспешила извиниться за свои слова о Холокосте
1:51
Миллионы рублей штрафов необоснованно заплатили российские водители из-за камер
1:33
Ни капли стеснения: ТОП-3 самых пошлых и вульгарных знаков зодиака
1:15
Путин: Запад проигнорировал требования РФ в ответах по безопасности
0:57
В Европе отказываются от ограничений на фоне роста заражений COVID-19
0:39
Какие спиртные напитки вызывают похмелье меньше других? — ответ бармена

Сейчас читают

Ефимов день и День сурка: что можно и что нельзя делать 2 февраля
Под Омском нетрезвый мужчина задушил 4-летнюю дочь сожительницы из-за мультиков
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год