Какой напиток нужно пить по утрам, чтобы продлить жизнь на 10 лет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 020

Простой ритуал поможет очистить организм и замедлить старение.

Какой напиток нужно пить по утрам, чтобы продлить жизнь на 10 лет

Фото: Depositphotos / Raliada

О жизни тибетских монахов слагают легенды. Ведь они, пожалуй, как никто другие знают секрет вечной молодости. Их ежедневные практики, закаливание и медитации помогают держать душу и тело в гармонии. Согласно восточным учениям, одним из секретов вечной молодости является употребление обычной воды. Тибетские врачи уточняют: если каждое утро выпивать стакан горячей воды, вы продлите свою жизнь на десять лет.

Польза стакана горячей воды по утрам

Все дело в том, как утренний прием жидкости влияет в целом на организм, пишет Rsute.

  • Так, стакан горячей воды помогает организму проснуться и очиститься;
  • Расслабит мускулатуру желудочно-кишечного тракта и подготовит его к первому приему пищи;
  • Способствует налаживанию обмена веществ;
  • Улучшит отток скопившейся желчи;
  • Усилит детоксикацию (процесс разрушения и обезвреживание различных токсических веществ — Прим. ред.).

Как правильно пить горячую воду по утрам

Речь идет не о кипятке, а об очень теплой воде. Ее нужно пить или сразу после пробуждения или за 20-30 минут до первого приема пищи, то есть натощак. Не спеша и маленькими глотками.

Как пили горячую воду на Руси

Привычка пить горячую воду была и на Руси. Но с определенными ритуалами. Так, купцы и простые семьи могли за раз выпивать не менее 10-12 чашек воды. При этом воду наливали в блюдце, а из него уже осторожно пили. Через некоторое время человек начинал потеть, а вместе с потом из организма уходили шлаки и токсины. 

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