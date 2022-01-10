Смертельное проклятье: какие вещи нельзя дарить и принимать в подарок

Наступает канун Нового года. Многие люди уже начали закупаться подарками и придумывать, как удивить своих друзей, близких и родственников. Однако стремление придумать креативный дар может сыграть злую шутку, казалось бы, из-за благого намерения. Как не попасть впросак и не сделать дорогому человеку подарок, который испортит ему всю оставшуюся жизнь.

Зеркало

С давних времен зеркалу приписывались различные мистические способности. Считалось, что оно обладает способностью забирать молодость, с помощью его можно совершать различные гадания, привороты и заклинания. Оно также считалось порталом в иные миры, связующим элементом прошлого и будущего, поэтому стоить быть особенно осторожными со старыми зеркалами — мало ли что в них сохранилось. В качестве подарка зеркало заберет вашу молодость, силу и финансовую стабильность.

Часы

Подаренные часы могли привести к ссорам, несчастьям или даже смерти. Если подарить часы своему коллеге по работе, то вы скоро потеряете хорошую должность.

Китайские куклы из фарфора

Данные изделия создают по образу и подобию реальных людей. Иначе говоря, при производстве в куклу вместе с материалами закладывается и часть этого человека, его энергетика. И если она положительная, то бояться нечего — вам будет благоволить удача и счастье, если отрицательная, то быть беде. Однако, как же это узнать? Достоверного способа нет, поэтому выбор такой куклы настоящая лотерея.

Колюще-режущие предметы

Подаренные ножи принесут горе своему обладателю. Считается, что эти предметы провоцируют ссоры и последующее расставание с близким человеком.

Фигурки птиц

Есть такое поверье, что залетевшая в дом птица — символ предстоящего горя. Поэтому и декоративные птицы обладают ровно тем же свойством: вы можете безвозвратно испортить отношения с любимым человеком или же вовсе потерпеть полнейший финансовый крах.

Тапочки, рукавицы и перчатки

Испокон веков люди бросали перчатку в лицо другого человека, чтобы вызывать его на дуэль. Именно по этой причине не стоит дарить такие вещи или принимать в дар — вероятнее всего вы крепко поссоритесь.

Предметы, связанные с болезнью

Не стоит дарить или принимать от кого-то в подарок такие предметы. Поскольку они тесно связаны с болезнями, эти вещи могут действительно прилечь в вашу жизнь различные заболевания.

Животные

Животных принято дарить тем людям, которые в состоянии за ними ухаживать. Иначе говоря, у них есть время и возможность проследить за своим питомцем, подарить ему достаточно любви и заботы. Перед покупкой стоит удостовериться, что у получателя нет никаких аллергий, связанных с животными. Помимо этого, вместе с питомцем принято дарить несколько копеек, иначе животное будет обречено на скорую смерть.

Нижнее белье, носовые платки, носки

Принято считать, что такие подарки могут спровоцировать их получателя на измену, поэтому принимать их стоит с особой осторожностью. Носовые платки приносят слезы, грусть, тоску и разочарование. Стоит дарить такие предметы исключительно в красном пакете, ведь красный цвет обладает способностью очищать от негативной энергетики, посоветовал сайт Rsute.

Жемчуг

Жемчуг считается символом русалок, поэтому после вручения подарка не удивляйтесь, что женщина стала гораздо холоднее и равнодушнее с окружающими. Также этот минерал способен вызвать девичьи слезы.

Гвоздики, красно-черные букеты, четное количество цветов

Считается, что такие цветы нельзя дарить ни при каких условиях. Однако если это все же случилось, то следует сразу же избавиться от подарка. Ни в коем случае нельзя заносить его в вашу комнату.

Нельзя передаривать подарки

Такой жест принесет только несчастья и беды как в жизнь получателя, так и в вашу. Если уж вы все-таки решились на этот шаг, тогда обязательно нужно заплатить за этот презент деньги — подарить вместе с ним. Так вы сможете прогнать несчастье и плохое самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака.