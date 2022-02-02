Пытали огнем и били колотушкой: озвучена новая версия гибели членов группы Дятлова

Исследователь трагедии Дмитрий Киреев проанализировал травмы туристов и пришел к неожиданным выводам.

Предприниматель и исследователь гибели тургруппы Игоря Дятлова Дмитрий Киреев назвал новую вероятную причину трагедии. Во время внимательного изучения уголовного дела эксперт обратил внимание на две детали, а именно травмы, полученные членами туристической группы: ожог ноги Юрия Кривонищенко и пролом черепа у Николая Тибо-Бриньоля. Киреев предполагает, что их могли пытать манси, зеки, диверсанты, черные золотодобытчики или вооруженная лагерная охрана.

«Мне не давал покоя этот ожог. Как можно так обжечься? Ну не стоять же в костре? Это нереально. В одном из интервью судмедэксперта Эдуарда Туманова я услышал, что такой ожог можно получить только при полной неподвижности ноги», — рассказал энтузиаст сайту KP.RU.

Он провел эксперимент. Попросил выступить в роли жертвы крепкого парня. Тот, обмотав левую ногу несколькими слоями плотного материала, залез на дерево и сел сук. Дмитрий поднес к левой ноге юноши факел, но молодой человек моментально одергивал ее.

«Тут меня осенило, Кривонищенко поджигали ногу, когда он висел вниз головой. Причем, висел именно на обожженной ноге. В таком положении нога оказалась полностью неподвижна Соответственно, ей некуда деться от факельного огня», — полагает Киреев.

Также у Кривонищенко был ушиб головы. Если предположить, что от огня перегорела веревка, то Юрий мог удариться головой при падении.

Что же касается разбитого черепа Тибо-Бриньоля, то это могло произойти от удара деревянной колотушкой — привычным орудием манси для добычи кедрового ореха в тайге. По словам Киреева, колотушки они оставляют на зиму в кедровниках. Одно изделие весит 20 килограммов, и нет смысла нести ее домой.

«Представьте, что кто-то со всей силы приложил эту тяжелую колотушку чуркой вниз на голову Тибо, пролом черепа неминуем. Эксперт Эдуард Туманов говорил, что удар Тибо был нанесен тупым округлым предметом, а Слободину, у которого трещина черепа, плоским. Колотушка подходит и для такого удара. И даже ребра Дубининой могли быть сломаны колотушкой», — заключил он.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова пропали зимой 1959 года в горах Северного Урала. Через месяц спасатели нашли их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее — пять замерзших тел. Трупы остальных участников экспедиции нашли в мае. Почти все были разутые и полураздетые. У некоторых — зафиксированы смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему туристы покинули палатку при сильном морозе, и кто или что убило их.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава фонда памяти группы Дятлова умер Юрий Кунцевич после посещения перевала.