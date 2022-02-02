Причуда артиста? Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 895

Домработница объяснила, почему Градский 20 лет не женился на Коташенко

Причуда артиста? Почему Градский 20 лет не женился на Коташенко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Музыкант расписался со своей возлюбленной незадолго до смерти.

Домработница четы Александра Градского и Марины Коташенко рассказала, почему артист долгое время не хотел жениться на своей возлюбленной. По мнению женщины, за плечами музыканта было слишком много неудачных браков.

«Почему не женился? Не хотел, наверное. Был нехороший опыт. Потом, может, решили — дети все-таки. Думаю, это обоюдное согласие», — цитирует домработницу dni.ru.

Она отметила, что Градский женился на Коташенко, будучи абсолютно точно в здравом уме и твердой памяти. Артиста нельзя было вынудить сделать что-то против его воли.

О вдове Градского тепло отзываются его друзья и близкие. Несмотря на то, что возлюбленная композитора годилась ему в дочери, они провели вместе два десятка счастливых лет. У пары родились двое сыновей — Александр и Иван.

С учетом нежелания Градского жениться Коташенко за эти годы могла уйти от него множество раз, но не сделала этого.
Композитор скончался в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

В начале 2022 года его вдова Марина Коташенко стала героиней криминальных сводок. Актрису дерзко ограбили, вынеся из ее дома 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании домработника вдовы Градского по делу об ограблении.

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