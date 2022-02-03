Умер актер бразильского сериала «Рабыня Изаура» Исаак Бардавид. Его жизнь оборвалась из-за хронического респираторного заболевания, передал слова внука артиста портал G1.

«Состояние его легких было критическим, он очень плохо дышал, и уровень оксигенации был очень низким», — поделился Жоао Бардавид.

Исаак Бардавид ушел из жизни 1 февраля, не дожив всего 12 дней до своего 91-го дня рождения.

За свою 50-летнюю карьеру он сыграл в десятках фильмов и сериалов. В их число вошли такие хиты бразильского телевидения как «Братья Кораджем», «Рабыня Изаура», «Шипы и розы», «Вечная магия», «За горизонтом», «Чемпионы», «Скарабей дьявола», «Истории с привидениями».

Также он был востребованным актером дубляжа. Его голосом в бразильском прокате говорят: Росомаха из фильмов студии Marvel, Фредди Крюгер — главный злодей франшизы «Кошмар на улице Вязов», Тигра из мультфильмов о Винни-Пухе и многие другие известные персонажи.

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