Меладзе устроил скандал Джанабаевой: «Я звезда, а ты говоришь — помой посуду»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 002

Звездная пара вместе уже почти восемь лет. Их союз считается одним их самых крепких в шоу-бизнесе.

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Певица Альбина Джанабаева и заслуженный артист РФ Валерий Меладзе разыграли сцену скандала на кухне. На видеозаписи, которая опубликована в Instagram, исполнитель хита «Иностранец» отказывается помыть чашку за своей женой и устраивает истерику. Однако эта сцена была всего лишь юмористической зарисовкой звездной семьи.

«А ты ничего не перепутала?! Я звезда, вчера мне рукоплескал зал! А ты говоришь — помой посуду», — заявил заслуженный артист РФ и пустился якобы в плач.

Поклонники с теплотой приняли выступление свой кумиров, многие отметили, что эта сценка подняла им настроение на весь день.

«Миленькая пара. Интересно было посмотреть на Меладзе домашнего»;

«Молодцы! Юмор продолжает жизнь»;

«Это прекрасно, когда есть чувства юмора»;

«Ой, не могу! Настроение — на целый день», — подчеркнули фолловеры.

Валерий Меладзе уже восемь лет состоит в официальных отношениях с Альбиной Джанабаевой. Их союз считают одним из самых крепких во всем шоу-бизнесе. Однако еще до вступления в брак, в период совместной жизни музыканта с экс-супругой, ходило много слухов о романе певицы и продюсера. Меладзе признавал, что проблемы с супругой у него были еще до встречи с Джанабаевой, поэтому их расставание было лишь вопросом времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах изможденного внешнего вида Альбины Джанабаевой.

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