Путин раскрыл темы переговоров с Си Цзиньпином во время визита в Китай

Отношения России и Китая стали образцом эффективности и ответственности. Статью об этом для информагентства «Синьхуа» написал Владимир Путин в преддверии своего визита в Пекин на открытие зимних Игр.

Впрочем, помимо этого президент обсудит с председателем КНР новые совместные проекты. Среди них — сооружение новых энергоблоков в Поднебесной с участием госкорпорации «Росатом» и реализация проекта Международной научной лунной станции. Конечно, обсудят главы государств и международную повестку в свете нарастающей напряженности.

«Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой — Устав ООН», — подчеркнул президент РФ.

Также в своей статье Владимир Путин рассказал о планах развития межрегиональных связей. В основном это касается Сибири и Дальнего Востока. Туда будут привлекать дополнительные инвестиции, расширять транспортное и торговое сообщение с Китаем. В качестве примера президент привел модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Уже через два года их пропускная способность должна увеличиться. Путин затронул и тему соревнований, которые открываются в Китае 4 февраля. По словам главы государства, многие страны сейчас политизируют спорт, что недопустимо. И Россия, и Китай — выступают решительно против такого подхода.

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. <…> Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», — заявил глава российского государства.

Владимир Путин уверен, что зимние Игры пройдут на высоком уровне. У Китая в этом огромный опыт — летние старты в Пекине прошли всего 14 лет назад, и многим спортсменам они запомнились именно подготовкой.