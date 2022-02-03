Разбудили зверя: ссора соседей из-за шума по ночам закончилась стрельбой и смертью

Стрельбой и смертью одного из участников закончился конфликт соседей из-за шума в городке Мурино Ленинградской области. По данным 5-tv.ru, уставший от шума по ночам 69-летний пенсионер несколько раз выстрелил в предполагаемого виновника его беспокойств. Но скончался от ранений не пострадавший, а сам старик. После скандала его обнаружили мертвым в собственной квартире. Соседка пенсионера рассказала о деталях происшествия.

По слова женщины, проблема с громкой музыкой по ночам была не выдуманной. Однако в порыве ярости погибший мужчина пришел мстить не тем соседям. Не разобравшись в ситуации, он попытался наказать непричастных к его беде людей.

«У нас с соседями была проблема. То есть на седьмом этаже очень громко играет музыка, что слышно даже у нас. Было такое ощущение, что у нас… Сосед снизу всегда был уверен, что это мы, и он включал через колонку дрель», — рассказала жительница дома, где произошел инцидент.

Соседка пенсионера пыталась доказать, что претензии высказываются не по адресу, а его ответ в виде гремящей дрели всю ночь напролет и вовсе переходит все границы. Но верить мужчина ей не хотел. Другие жильцы тоже подключились к конфликту, попытались поговорить с ним — бесполезно.

«Он сказал, что нет, это мы, уперся рогом, и включил на всю ночь через колонку дрель. Мы постучались к нему, он ушел. Наутро мы к нему постучались, чтобы спросить, зачем ты так делаешь. А он вместо того, чтобы разговаривать, вот так приоткрыл дверь и начал стрелять. Два выстрела на лестнице было», — вспоминала соседка.

Пострадал сожитель женщины. Ему крупно повезло: несмотря на небольшое расстояние, пули прошли по касательной, только испортили куртку и оставили пару царапин. На место ЧП тут же вызвали полицию. Когда правоохранители выбили дверь в квартире стрелявшего, они обнаружили его мертвым. У пенсионера виднелись огнестрельные ранения в области груди. В квартире у мужчины также обнаружили учебную гранату.

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