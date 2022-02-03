Откройте сердце чувству: рожденные в какие годы встретят любовь в 2022-м

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 6 274

Специалист по фэншуй и восточной астрологии, духовный коуч Светлана Угарова рассказала, кому повезет в личной жизни, а кому лучше заняться образованием.

Фото, видео: Depositphotos / MicEnin; 5-tv.ru

В феврале, согласно китайской астрологии, новый год под знаком Голубого Тигра наконец вступил в свои права. Что принесут ближайшие 12 месяцев представителям зодиакального круга? Кому стоит ждать перемен в личной жизни?

Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала специалист по фэншуй и восточной астрологии, духовный коуч Светлана Угарова.

По словам эксперта, особенно удачным год будет для рожденных под знаком Дракона и Змеи. Эти люди могут встретить свою вторую половинку и даже сыграть свадьбу.

«В 2022 году любовь ожидает тех, кто родился в 1952-м, 1964-м, 1976-м, 1988-м и в 2000 годах под покровительством Дракона. Также сильно повезет в личном плане рожденным под знаком Змеи в 1953-м, 1965-м, 1977-м и 1989 годах», — отметила коуч.

Тем же, кто находится в продолжительных и крепких отношениях, специалист советует беречь своего партнера и те чувства, которые согревают обоих, несмотря ни на какие трудности. Почаще говорите близкому человеку, как сильно он вам дорог и не скупитесь на нежные объятия, советует эксперт.

Ну а тем, кто считает, что для романтических отношений время пока не пришло, специалист рекомендует заняться своим образованием. Для повышения квалификации и саморазвития наступивший год также будет весьма успешным.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-3 знаков зодиака, которым сложно влюбляться.

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Откройте сердце чувству: рожденные в какие годы встретят любовь в 2022-м

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