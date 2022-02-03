В Перми мать-алкоголичка забила до смерти сына-грудничка

Жительница Перми забила до смерти сына-грудничка. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий инцидент произошел ночью 1 февраля в квартире одного из домов в Ленинском районе.

Следователи установили, что 28-летняя подозреваемая, находясь в изрядном подпитии, по невыясненным причинам набросилась на малыша с кулаками. Мать-алкоголичка нанесла ребенку несколько ударов по голове. Восьмимесячный мальчик от полученных травм скончался.

Предполагаемую злоумышленницу задержали в этот же день. По ходатайству следствия суд вынес решение об аресте пермячки.

«В настоящее время продолжается проведение назначенных следователем судебных экспертиз, а также комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление мотивов и всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в ведомстве.

Горе-мамаше уже предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего». Расследование уголовного дела продолжается.

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