Под Омском нетрезвый мужчина задушил 4-летнюю дочь сожительницы из-за мультиков

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 6 624

Вопиющий инцидент произошел 1 февраля в деревне Кольцово Кормиловского района.

Под Омском нетрезвый мужчина задушил 4-летнюю дочь сожительницы из-за мультиков

Фото: Depositphotos / stokkete

Пьяный житель Омской области задушил четырехлетнюю дочь сожительницы из-за мультиков. Как сообщает региональный Следственный комитет, вопиющий инцидент произошел в одном из частных домов в деревне Кольцово Кормиловского района.

По версии следствия, 38-летний мужчина, будучи в изрядном подпитии, по всей видимости, оказался не в состоянии адекватно воспринять просьбу маленькой девочки. Малышка посреди ночи попросила его включить мультфильмы. Изверг на почве личных неприязненных отношений хладнокровно расправился с ребенком. Проснувшейся от шума матери девочки оставалось только вызвать на место скорую помощь и полицию. Подозреваемого задержали, в ближайшее время он будет заключен под стражу.

«В настоящее время на месте преступления работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, соседи, которые семью характеризуют с отрицательной стороны как злоупотребляющую спиртными напитками. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины преступления, также будет дана оценка действиям или бездействию профилактических служб, в обязанности которых входит контроль за условиями жизни и воспитания ребенка в неблагополучной семье», — отметили в ведомстве.

СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области Сергею Марковиченко доложить о ходе первоначальных следственных действий по уголовному делу об убийстве четырехлетнего ребенка. Расследование продолжается.

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