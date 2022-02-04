Ешь и худей: от каких заболеваний может защитить картофель

Овощ содержит большое количество витаминов и минералов.

Начиная следить за своей фигурой, люди очень часто отказываются от такого продукта как картофель. Его считают вредным и тяжелым овощем, который точно не сможет помочь человеку в желаемых форм. Однако правдивы ли данные утверждения? Нутрициолог-диетолог Ирина Кононенко считает, что корнеплод незаслуженно считают вредным. Напротив, он может помочь в лечении и профилактике многих болезней, в том числе ожирения. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

«Способствует (картофель. — Прим. ред.) профилактике ожирения. Буквально недавно были проведены исследования, которые говорят нам о том, что если использовать картофель в качестве гарнира к стейку вместо пасты и риса, то в конечном счете человек употребляет меньшее количество калорий», — отметила врач.

Она добавила, что картофель совершенно не содержит глютена, а это значит — он может быть добавлен в рацион людей, которые придерживаются безглютеновой диеты.

«На самом деле, картофель является нутритивно полноценным продуктом. При условии его правильного приготовления, естественно», — рассказала специалист.

В то же время по словам Кононенко, продукт точно не будет полезным, если его приготовить на сковороде с маслом, сделать из него картофель фри или же в чипсы.

«Продукт при таком способе приготовления выделяется такое вещество как акриламид, который считается канцерогеном. Естественно, такой картофель пользы организму не принесет, а только принесет вред», — дополнила она.

Если подвергнуть картошку термальной обработке: отварить или приготовить на пару, то эта еда уже будет считаться продуктом здорового рациона.

«В 170 граммах картофеля содержится около 27 процентов от суточной нормы витамина В6. 28 процентов — витамина С, 19% — марганца, магния — 12%, ниацина и фолиевой кислоты тоже 12% от суточной нормы», — сообщила нутрициолог.

Также картофель насыщен биологически активными и растительными веществами. Например, полифенолы, которые являются частью розового и фиолетового картофеля, или лютеин, содержащийся в плодах с желтой мякотью — полезен для зрения, а значит, способствует профилактике заболеваний глаз.

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