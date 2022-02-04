Как мужчине реализовывать потребность альфа самца в браке— отвечает сексолог

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 878

Сексуально активный партнер, который знает толк в эротических удовольствиях — мечта любой женщины. Однако каково таким мужчинам в семейной жизни и как можно избежать измен?

Фото, видео: Depositphotos / AntonioGuillemF; 5-tv.ru

Популярное сегодня понятие альфа-самец можно толковать двояко. С одной стороны, оно обычно указывает на высокую активность в сексуальной сфере, а с другой, может характеризовать жизненный, энергетический и властный потенциал мужчины.

Как бы там ни было, нельзя не согласиться, что относящимся к этой категории представителям сильного пола, в законном браке может быть весьма непросто. Семейная рутина под час становится похожа на тесный чулан, в котором каким-то немыслимым образом темпераментный мужчина должен уместить свои эмоции, страсть и жажду к приключениям.

Какой же найти выход? Каким образом найти спасительный баланс между собственной натурой и обязательствами? Как сохранить не только гармонию, но и желание в стабильных отношениях?

Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, если рассматривать понятие альфа-самец в первую очередь, с точки зрения сильной половой конституции, то безусловно, у таких мужчин могут быть повышенные потребности и способности именно в интимной сфере.

«Таким мужчинам очень важно выбирать себе супругу под стать, которая также обладает сильной половой конституцией и будет заинтересована в интимных отношениях как частых, так и разнообразных», — поделился простым секретом семейного счастья сексолог.

По мнению специалиста, именно жена, при желании, может даже решить проблему мужской биологически обусловленной склонности к полигамности.

Если женщина обладает творческим потенциалом и сама любит разнообразие и перевоплощение, то вполне может с успехом реализовать как свои потребности, так и своего мужчины.

Причем, важно, чтобы игровой момент выражался не только в смене гардероба, но и в готовности перевоплощаться внутренне, что гораздо интереснее.

По словам эксперта, с такой спутницей мужчина может получить, по сути, своего рода небольшой гарем в лице одной женщины.

Сексолог напоминает — важно научиться не отталкивать мужчину подозрениями и упреками, а уметь его привлекать, как физически, так и эмоционально и интеллектуально. Партнер, при правильном подходе, обязательно оценит усилия своей дамы и тоже пойдет навстречу и будет радовать любимую сюрпризами, комплиментами и творческим подходом к сексуальной жизни.

Причем установлено, что чем выше интеллект у мужчины, тем лучше он способен контролировать свое половое влечение и заранее стараться снизить возможность возникновения романов, зная свой темперамент. Такой человек, как правило, может и хочет научиться строить крепкие отношения и успешно их развивать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, может ли активная интимная жизнь повысить иммунитет.

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