Рунический гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля для всех знаков зодиака

На протяжении веков люди искали способ раскрыть тайны будущего, чтобы предсказать судьбу. Древнее искусство чтения по рунам передавалось из поколения в поколение. Только избранные могли овладеть этим умением. Рунический провидец Игорь Вечерский часто предрекал глобальные события мирового масштаба и делал точные прогнозы для известных личностей. Эксклюзивно для 5-tv.ru предсказатель рассказал, что руны обещают на предстоящей неделе с 6 по 12 февраля каждому знаку зодиака.

Овен

Перто, манназ и иса советуют в этот период проявить активность в личных отношениях и обратить внимание на взаимодействие с близкими людьми. Также будет полезно проанализировать информацию, которой вы владеете. Не исключено, что, сведения, которыми вы располагаете, ошибочны и именно из-за этого важное дело никак не сдвигается с мертвой точки.

Телец

Эйваз, гебо и кено открывают прекрасные перспективы для получения новых сведений от нужных вам людей. Однако это может спровоцировать сложности в общении. Возможно, кто-то попытается противостоять реализации ваших целей.

Близнецы

Ингуз, перевернутый эваз и хагалаз предупреждают о том, что излишняя эмоциональность в решении вопросов, связанных с различными бизнес-идеями и работой может привести к сложностям. Поэтому все решения стоит принимать обдуманно и строить планы на будущее только заручившись поддержкой союзников.

Рак

Эйваз, перевернутый манназ и тейваз говорят о том, что ваша активность может быть негативно воспринята окружающими. Велика вероятность конфликтов, которые угрожают затянутся и в итоге разрушить существующие отношения. Поэтому прежде, чем что-то предпринять, подумайте, как это отразиться на окружающих.

Лев

Перевернутая феху, соуло и перевернутый лагуз указывают на то, что в указанный период нежелательно распоряжаться крупными суммами и планировать какие-то серьезные дела, связанные с финансами. Гораздо больше это время подойдет для того, чтобы определится с целями на будущее и как можно удачнее проявить себя в коллективе.

Дева

Перевернутый эваз, перевернутый лагуз и отал предсказывают благоприятный период для планирования и общения. Сейчас вы обладаете достаточно большим ресурсом, благодаря которому обязательно сможете добиться успеха в будущем. Важно проанализировать и понять, в каком направлении следует двигаться и после этого перейти к решительным действиям.

Весы

Йера, райдо и вуньо указывают на появление новых возможностей в важном для вас деле. Это время будет удачным для начала проектов в профессиональной сфере. Реализация ваших идей впоследствии позволит получить определенные бонусы в будущем.

Скорпион

Отал, иса и наутиз говорят о необходимости преодолеть застойные явления, которые не позволяют вам развиваться. Причем препятствия существуют уже довольно долгое время. Вы сможете их преодолеть, так как для этого есть все возможности, нужно только начать действовать.

Стрелец

Иса, перевернутая вуньо и тейваз дают вам хорошую возможность претворить в жизнь давние планы. Сейчас ваш потенциал очень высок. Однако для того, чтобы добиться успеха, придется немного умерить свои амбиции и сократить количество времени, потраченного на себя.

Козерог

Вуньо, иса и соуло указывают на то, что для достижения результата вам потребуется открыть в себе новые качества. Привнести то, что характерно только для вас. В это время все ваши амбиции могут быть успешно реализованы. Творческие навыки, которые вы сейчас задействуете, будут полезны вам и в дальнейшем.

Водолей

Уруз, дагаз и соуло говорят о том, что перед вами открываются большие возможности. В какой именно сфере их применить — решать только вам. Неделя будет благоприятна как для решения текущих задач, так и для старта новых проектов. Вам потенциал будет очень высок, важно правильно им воспользоваться.

Рыбы

Перевернутый эваз, эйваз и гебо предупреждают вас о возможных негативных моментах, которые могут возникнуть в общении с окружающими. Однако не исключено, что нынешние разногласия станут стимулом к тому, чтобы вывести отношения на новый уровень. Без преодоления назревшего кризиса, вы рискуете остаться там, где находитесь.

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