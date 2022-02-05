Стало известно о болезни звезды «Современника» Елены Яковлевой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 464

Директор «Ленкома» Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Яковлевой

Стало известно о болезни звезды «Современника» Елены Яковлевой

Фото: ТАСС / Джапаридзе Михаил

Театр вынужденно отменил спектакль с участием актрисы.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил о болезни актрисы «Современника» Елены Яковлевой, из-за чего театр вынужден отменить спектакль с ее участием.

«Театр „Современник“ сейчас отменяет спектакль из-за болезни Елены Яковлевой. А она одна в главной роли. Все, и спектакля нет. Я еще при любимом Марке Анатольевиче (ушедший из жизни главный режиссер и худрук „Ленкома“ Марк Захаров — Прим. ред.) боролся за вторые составы», — сказал Варшавер в интервью Тeleprogramma.pro.

Подробности состояния актрисы директор «Ленкома» не сообщил. В соцсети поклонники просят Яковлеву откликнуться и сообщить о своем здоровье.

Елена Яковлева стала актрисой «Современника» в 1984 году после окончания ГИТИСа. В 2011 году в возрасте 50 лет она ушла из театра, а в 2018-м вернулась в качестве приглашенной актрисы по просьбе художественного руководителя Галины Волчек. С 2021 года Яковлева выходила на сцену в главной роли в постановке «Театр».

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