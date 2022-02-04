Момент наступил: кто станет новым ведущим КВН вместо Маслякова

Бессменный ведущий Клуба Веселых и Находчивых заболел коронавирусом.

Александр Масляков подхватил коронавирус и временно не сможет вести КВН. Об этом рассказал сам телеведущий в видеообращении. Ему придется пропустить первые игры нового сезона, которые вместо него проведут известные участники клуба, а также те, кто хорошо знаком с легендарной передачей.

Есть мнение, что после болезни Масляков не планирует возвращаться за трибуну ведущего КВН. Артист шоу «Уральские пельмени» Роман Постовалов отметил, что рано или поздно это должно произойти.

«Мы же все понимаем, что наступит момент, когда даже такому железному человеку как Александр Васильевич придется потихонечку передавать бразды, по крайней мере, ведения КВН. Может быть, этот момент наступил. Я не вижу в этом ничего кошмарного и грустного. Это нормальный этап, когда, скажем так, очень опытные люди в почтенном возрасте уже всем все доказали и уходят немного в тень. Но я не думаю, что Александр Васильевич отшагнет от руководства», — выразил уверенность юморист в беседе с сайтом KP.RU.

При этом он отметил, что существует достаточно причин для того, чтобы 80-летний Масляков решил не возвращаться в КВН. Еще один артист «Уральских пельменей» Сергей Ершов полагает, что место бессменного телеведущего может занять Иван Ургант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Максим Галкин не появляется в жюри КВН.