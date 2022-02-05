Звезда «Улиц разбитых фонарей» Селин рассказал о последних годах жизни Бутурлина

Российский режиссер Виктор Бутурлин скончался на 76-м году жизни. Созданные им сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» стали по-настоящему культовыми для телезрителей. Друзья и коллеги кинодеятеля делятся своими воспоминаниями о работе с ним.

Актер Сергей Селин в свое время приобрел огромную популярность именно после роли Анатолия Дукалиса в сериалах Бутурлина. В беседе с 5-tv.ru артист отметил — очень горько, что режиссер ушел так рано.

По словам знаменитости, в последние годы у Бутурлина не было новых проектов в кино, однако он занимался преподавательской деятельностью, работал со студентами. Хотя с отсутствием возможности реализовываться в творчестве, наверняка было не просто смириться.

«Он снимал фильмы с великими артистами, которые уже ушли. Он снимал „Убойную силу“, фильм „Садовник“. В последние годы он преподавал, студентов вел. Хороший был человек. В последние годы у него было немного работы. Понимаете, творческие люди страдают из-за отсутствия занятости», — рассказал Селин.

Также актер заметил, что Бутурлина знают в основном благодаря телесериалам о буднях простых сотрудников полиции, однако режиссер снял и другие картины с участием выдающихся артистов, многих из которых уже давно нет в живых.

Только в октябре прошлого года скончался коллега Бутурлина, кинорежиссер Александр Рогожкин, который также работал над сериалом «Улицы разбитых фонарей».

Виктор Бутурлин — кинорежиссер, сценарист, Заслуженный деятель искусств России. Он родился в Москве, но образование получал в Северной столице. В 1972 окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Позднее учился в мастерской Никиты Михалкова на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве.

С 1981 года работал режиссером-постановщиком киностудии «Ленфильм», где впоследствии снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и ряд других. В последние годы являлся профессором Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности о смерти режиссера Виктора Бутурлина.